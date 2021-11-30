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    Як СРСР зухвало крав іграшки (фото)

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    Чи було у совєтів хоч щось своє? - Як СРСР зухвало крав іграшки (фото)
    Чи було у совєтів хоч щось своє?
    фото: mirovich.media

    У радянський час більшість хороших речей, були «запозичені»

    Якщо ви чули про «щасливе дитинство» в СРСР, то майже напевно людина, що так каже, не знає реального стану речей. Зокрема про те, що більшість популярніх іграшок були банально вкрадені у Заходу і перероблені на власну манеру.

    «Взагалі вся історія з вивченням радянського плагіату нагадує перегляд якоїсь кримінальної комедії, коли детектив у справі дізнається, що в пограбуванні банку брав участь і сам банківський персонал, і працівники поліції, і половина населення прилеглого містечка − настільки все було серйозно і масштабно. Так і тут − по ходу справи знаходяться нові й нові пласти плагіату, кінця і краю яким не видно» − пише блогер Міровіч, який зібрав колекцію з фотодоказів.

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    Радянська гра «За кермом» була повністю зкопійована з гри «U Drive it», що з'явилася трьома роками раніше. Там трохи інший дизайн того, що знаходиться на диску, але принцип гри ідентичний – диск, що обертається, машинка на магнітиці, кермо і передачі
    Ще одна популярна радянська настільна гра, яка має закордонний прототип. На фото праворуч – радянський настільний «Баскетбол», на фото ліворуч – його західний аналог. Ігри трохи відрізняються дизайном, але принцип абсолютно однаковий
    Кишенькові ігри «Електроніка», що були останнім писком моди в пізньому СРСР (або «останнім мишачим писком» радянських технологій) – відома всім вам гра «Ну, постривай!» була повністю злизана з гри від Nintendo під назвою «EGG»
    Іграшка була повністю скопійована з «Tonka Reactor», що вийшов аж у сімдесяті роки, причому тут здерли все «в нуль» – розкладку накладної металевої частини, дизайн коліс, сидіння та радіаторів, компонування та кількість деталей і т.д.
    «Жонглер» був скопійований з західного аналога, що з'явився десятиліттям раніше, і тут як і у випадку з тракторчиком – скопіювали повністю все, включаючи дизайн
    Цей модний радянський пістолет був повністю скопійований з Tracer Gun, що з'явився 20 роками раніше та вийшов на честь серіалу Стар Трек. Конструкція пістолетів ідентична, дуже схожий і сам дизайн
    Рідкісна та цікава гра Таємниці океану (1987) (я собі недавно купив таку в ідеальному стані) була скопійована з гри від тієї ж Nintendo під назвою Octopus (1981)
    Радянська гра з'явилася на 6 років пізніше за оригінальну
    Улюблений всіма вами Морський бій, що вийшов 1974 року – це практично точна копія Sea Devil, що вийшов 1970-го
    фото: mirovich.media

    Нагадаємо, фільм українського режисера Сергія Лозниці «Містер Ландсбергіс» про засновника руху за незалежність Литви виграв головний приз на Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі (IDFA), який відбувався 25 листопада.

    Стрічка розповідає про розпад Радянського Союзу та роль, яку в цьому процесі зіграв лідер руху за відновлення незалежності Литви Вітаутас Ландсбергіс. Завдяки йому країна змогла першою вийти зі складу СРСР.

    Теги: історія СРСР населення
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    Як СРСР зухвало крав іграшки (фото)