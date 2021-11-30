Як СРСР зухвало крав іграшки (фото)

Чи було у совєтів хоч щось своє?

У радянський час більшість хороших речей, були «запозичені»

Якщо ви чули про «щасливе дитинство» в СРСР, то майже напевно людина, що так каже, не знає реального стану речей. Зокрема про те, що більшість популярніх іграшок були банально вкрадені у Заходу і перероблені на власну манеру.

«Взагалі вся історія з вивченням радянського плагіату нагадує перегляд якоїсь кримінальної комедії, коли детектив у справі дізнається, що в пограбуванні банку брав участь і сам банківський персонал, і працівники поліції, і половина населення прилеглого містечка − настільки все було серйозно і масштабно. Так і тут − по ходу справи знаходяться нові й нові пласти плагіату, кінця і краю яким не видно» − пише блогер Міровіч, який зібрав колекцію з фотодоказів.

Нагадаємо, фільм українського режисера Сергія Лозниці «Містер Ландсбергіс» про засновника руху за незалежність Литви виграв головний приз на Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі (IDFA), який відбувався 25 листопада.

Стрічка розповідає про розпад Радянського Союзу та роль, яку в цьому процесі зіграв лідер руху за відновлення незалежності Литви Вітаутас Ландсбергіс. Завдяки йому країна змогла першою вийти зі складу СРСР.