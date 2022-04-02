В Єврокомісії розглядають можливість лібералізації вантажного транзиту з України – Мінінфраструктури

Керівництво Мінінфраструктури та інші урядовці обговорили з очільником Генерального директорату з питань транспорту Єврокомісії Генріком Гололеєм шляхи відновлення української економіки

Україна очікує від західних партнерів введення додаткових санкцій проти Росії та Білорусі

Керівництво Міністерства інфраструктури України та інші урядовці провели онлайн-зустріч з Генріком Гололеєм – очільником Генерального директорату з питань транспорту Єврокомісії, під час якої були обговорені шляхи відновлення української економіки.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Маємо хорошу новину – нарешті на найвищому рівні ЄС отримали підтвердження можливості старту процесу лібералізації вантажного транзиту з України до країн Європейського Союзу. Як і у випадку з угодою про Спільний авіаційний простір України з ЄС, її матимуть ратифікувати усі держави-члени», - повідомив міністр.

Для України це важливо тому, що держава отримає можливість безперешкодно доставляти експортну продукцію на західні ринки.

Кубраков додав, що Україна очікує від західних партнерів ще одного кроку – введення додаткових санкцій проти Росії та Білорусі.

«ЄС має нарешті виконати власне моральне зобов’язання і закрити доступ до портів та автомобільної мережі для росіян і їх поплічників. І ми бачимо, що все більше західних країн це розуміють», – прокоментував голова Мінінфраструктури.

Тим часом, додав він, у зв’язку з тим, що зараз працюють лише деякі українські морські порти, уряд зініціював додаткове покриття ризиків страховим компаніям. Прийнято рішення про передбачене відшкодування для фрахтувальників, операторів, власників морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав.

«Аналогічна система відшкодування працює і для власників та операторів рухомого складу, допущеного до обігу залізницями колії європейського стандарту. У випадку, якщо рухомий склад перебуває на території України», – уточнив Кубраков.

Всі вищеназвані заходи дозволять перенаправити вантажопотоки новими логістичними ланцюжками. А також створити альтернативу обігу вантажів через порти, на які до війни припадало до 70-80% усього товарообігу.