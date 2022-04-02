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    На Київщині у боях загинув колишній мер Сміли

    На Київщині у боях загинув колишній мер Сміли
    фото: Анастасія Герасименко/Facebook

    Олексій Цибко був мером Сміли у 2015 – 2017 роках

    На Київщині, звільняючи місто Буча, загинув колишній мер Сміли Олексій Цибко. Про загибель ексмера повідомила його похресниця Анастасія Герасименко у Facebook.

    «Звільняючи місто Буча від рашистів, загинув справжній чоловік, справжній воїн і патріот нашої держави, мій хресний батько Цибко Олексій», – повідомила Герасименко.

    Зазначимо, Олексій Цибко був мером Сміли у 2015 – 2017 роках. Крім цього, Олексій Цибко був капітаном збірної України з регбі та президентом Федерації регбі України (2003-2005). Визнавався найкращим гравцем чемпіонату Німеччини/

    До слова, у бою під Харковом загинув 19-річний біатлоніст Євген Малишев. Як повідомлялося, у боях під Києвом загинув легендарний кіборг–десантник Тарас Коваль з позивним «Вальтер», учасник оборони Донецького аеропорту в 2014-му.

    Теги: росія окупанти війна Україна Черкащина окупація #stoprussia
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    На Київщині у боях загинув колишній мер Сміли