На Київщині у боях загинув колишній мер Сміли

Олексій Цибко був мером Сміли у 2015 – 2017 роках

На Київщині, звільняючи місто Буча, загинув колишній мер Сміли Олексій Цибко. Про загибель ексмера повідомила його похресниця Анастасія Герасименко у Facebook.

«Звільняючи місто Буча від рашистів, загинув справжній чоловік, справжній воїн і патріот нашої держави, мій хресний батько Цибко Олексій», – повідомила Герасименко.

Зазначимо, Олексій Цибко був мером Сміли у 2015 – 2017 роках. Крім цього, Олексій Цибко був капітаном збірної України з регбі та президентом Федерації регбі України (2003-2005). Визнавався найкращим гравцем чемпіонату Німеччини/

До слова, у бою під Харковом загинув 19-річний біатлоніст Євген Малишев. Як повідомлялося, у боях під Києвом загинув легендарний кіборг–десантник Тарас Коваль з позивним «Вальтер», учасник оборони Донецького аеропорту в 2014-му.