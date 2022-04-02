Російські війська біжать з-під Києва, але за Донбас та Маріуполь йдуть тяжкі бої

Квітень буде місяцем запеклих битв у південних та східних областях

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1 апреля стало днем бегства российских войск из северных районов Украины, полностью ликвидированы западный и восточный плацдармы вокруг Киева. Количество уничтоженной и захваченной техники просто не поддается учету, судя по многочисленным фото и видео материалам, речь идет о многих сотнях.

Угроза окружения Киева устранена, и судя по скорости бегства россиян скоро будет освобожден от охвата и Чернигов. По всей северной границе вплоть до Харькова враг откатывается к своей границе.

Россия перебрасывает силы на Донбасс, но и Украина с каждым днем продолжает усиливаться на всех направлениях, причем количество добровольцев по-прежнему превышает штаты воинских частей.

Массированное наступление российских войск продолжается на данный момент исключительно в районе Северодонецк-Рубежное, и Изюм-Барвенково. Враг наносит огневые удары по Донбассу, пытается продавить оборону ударами ракет, артиллерии и новыми танковыми колоннами.

Критическая ситуация сохраняется в Мариуполе.

Очевидно, что Россия продолжает наступать на Донбассе, на Харьковщине и в Мариуполе, а также выстраивает оборону оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей. Также российские войска удерживают позиции под Харьковом.

Апрель будет месяцем ожесточенных сражений в южных и восточных областях.

Надо быть реалистами – несмотря на победы и разгром россиян под Киевом, российская армия остается серьезным противником, и сохраняет большое превосходство в технике, боеприпасах, авиации, ракетных войсках. Потери своих войск Путин надеется компенсировать вербовкой контрактников.

Судьба Украины, ее государственность, границы, жизни миллионов наших граждан – все это решается сейчас на полях сражений.

Путин уже проиграл войну политически, информационно и экономически, и сделает все, чтобы добиться хотя бы локального военного успеха и максимального захвата украинской земли.

Война будет долгой.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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