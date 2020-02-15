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    Економіка та фінанси

    В Міненергетики пообіцяли рекордне зниження ціни на газ влітку

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    В Міненергетики пообіцяли рекордне зниження ціни на газ влітку

    Це пояснили «стабілізацією» на ринку газу

    Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель стверджує, що починаючи з березня і особливо влітку ціна на газ у платіжках стане суттєво меншою.

    Про це він сказав в ефірі шоу «Свобода слова з Савіком Шустером» на каналі «Україна».

    За його словами, має бути встановлений регульований тариф задля проведення контролю монополіста, а ситуація на ринку газу стала стабільною, тому можна говорити про менші ціни на газ.

    «Треба контролювати монополіста, тому має бути чіткий контроль – регульований тариф. І ціна на газ: я навіть запевню в тому, що і лютий, і березень, і літо – це будуть рекордно менші ціни.. Адже нам вдалось стабілізувати ситуацію на ринку газу», – заявив Оржель.

    Міністр енергетики підкреслив, що зменшення ціни на газ дало можливість переглянути тарифи на розподіл, які дуже довго не переглядались.

    «Для того, щоб українці отримували газ безпосередньо в домівках має працювати інфраструктура. Це необхідні витрати. Тому і розділені платежі», – пояснив він.

    Нагадаємо, міністр розповів про зниження цін на газ та електрику.

    Як повідомлялося, тарифи знову зросли. Скільки переплатимо за комуналку в березні.

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    газ тарифи ціни інфраструктура Олексій Оржель
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