Прем'єр пояснив українцям, як треба «тлумачити» платіжки за газ і тепло



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Олексій Гончарук каже, що за січень також менше ніж торік

Гончарук запевняє. що уряд знизив ціну в платіжках за тепло та газ

У грудні для переважної більшості людей уряд знизив ціну в платіжках за тепло та газ.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram.

Він підкреслив, що порівнювати треба місяць до місяця: січень з січнем, наприклад.

«У грудні для переважної більшості людей ми знизили ціну в платіжках за тепло та газ. У січні ще не всі отримали платіжки, але теж є зниження. Важливо: порівнювати треба місяць до місяця — січень із січнем. У підсумку люди за зиму заплатять менше і за тепло, і за газ, ніж торік», − повідомив Гончарук.

Нагадаємо, 26 грудня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно з уже закладеною у тарифі. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

Тим не менш, слід зазначити, що боржників за комуналку чекають великі неприємності.

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