Міністр розповів про зниження цін на газ та електрику



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Оржель заявив, що «середньозважений тариф за період роботи уряду знижено на 26 %»

За період роботи нинішнього складу уряду середньозважену ціну на електроенергію знижено на 26%.

Про це під час години запитань до уряду сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

«Тариф на електричну енергію за період роботи уряду знижено в середньому на 26%. Якщо говорити про те, як вдалося знизити ціну на газ, були дійсно великі ризики того, що у нас не вийде підписати договір на транспортування. Як результат - вийшло, це дало можливість забезпечити зниження ціни на газ для споживачів у відношенні січень до січня на 25%», - сказав Оржель.

Разом з тим, за його словами, на кінцевий тариф на газ впливають додаткові фактори.

«Є необхідність інвестицій в інфраструктуру, є значне зношення основних фондів. Тому ми максимально балансуємо ситуацію, зважаючи на фактори, що дозволяють зменшити ціну, ми включали витрати на поновлення основних фондів і оновлення інфраструктури, щоб забезпечити стабільність постачання. Те саме потребує тариф на теплопостачання, на водопостачання», - додав Оржель.

На його думку, без таких витрат споживачі можуть залишитися без інфраструктури - однак ці витрати має контролювати незалежний регулятор. «Зважаючи на ці фактори, зі сторони було зроблено все можливе, щоб дати можливість зниження ціни на основний товар», - заявив Оржель. Натомість в Україні підвищили тарифи на воду: де і наскільки виростуть ціни.

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