В Мін’юсті звітують: системне рейдерство в Україні подолане



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Денис Малюська розповів, що раніше навіть урядова Антирейдерська комісія іноді була механізмом рейдерства

«Те, що творилося з реєстрами, якимось цензурним словом назвати неможливо», - визнав міністр Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю «Главкому» запевнив, що зараз вже практично не трапляється такого, щоб «сторонні особи нападали на підприємство».

«За минулих кілька місяців великих рейдерських атак було три-чотири. Не більше. З останніх – історія з «Київметробудом», незаконна реєстраційна дія. Та навіть цей кейс не був класичною рейдерською атакою», - вважає посадовець.

За словами Малюські, «такого чорного-чорного рейдерства вже немає». «Є лише сіре-сіре, інколи близьке до білого. Що складно навіть зрозуміти. Формально є порушення і чи треба нам скасовувати реєстраційну дію? Адже вони зареєструють це саме, тільки вже без порушення. Тому системне рейдерство подолане. Немає такої професії, як рейдер. Немає осіб, які б «фултайм» займалися рейдерством. А раніше були цілі компанії, які на цьому спеціалізувалися», - зазначив урядовець.

Посадовець розповів, що раніше різноманітних схем рейдерства було багато. «Навіть сама Антирейдерська комісія іноді була механізмом рейдерства. Як мінімум – сплачувались кошти за невтручання Комісії, як максимум – Комісія скасовувала окремі реєстраційні дії. Наприклад, реєстраційну дію, яка була вчинена внаслідок реалізації іпотеки. Результат стягнення скасовувався, а іпотека в реєстрі не поновлювалась. Відповідно об’єкт звільнявся від обтяжень і продавався. Попри те, що об’єкт перебував в іпотеці банку», - навів приклад Малюська. Він перерахував, що були і підробні судові рішення, і підробні довіреності, і чорні реєстраційні дії, які вчинялись в реєстрі взагалі без будь-якого обґрунтування і підвантаження будь-яких обгрунтовуючих документів.

«Інформація про об’єкти деколи просто зникала з реєстрів. Тобто те, що творилося з реєстрами, якимось цензурним словом назвати неможливо. Ці всі історії пішли у минуле», - вважає міністр.

Водночас, Малюська зауважив, що поки до в’язниць не потрапили рейдери, чиї прізвища у всіх на слуху. «Деталі мені невідомі, тому що у нас не Сполучені Штати – Мінюст не координує і не контролює правоохоронні органи. Безумовно, ми спілкуємося з керівниками правоохоронних органів, але я не знаю деталей і наскільки оперативно ці справи будуть доведені до суду», - визнав міністр юстиції.

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