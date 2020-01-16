У «Київметробуді» розгорівся скандал: терміни запуску метро на Виноградар зірвано



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Будівництво станції метро «Мостицької»

Запуск метро на Виноградар відкладається на рік

Терміни завершення будівельних робіт із продовження Сирецько-Печерської гілки столичного метрополітену відкладаються на рік. Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ «Київметробуд», що є генпідрядником проекту, Олег Токарев сьогодні на прес-конференції.

«Зірвано терміни на рік. На рік переноситься запуск», - сказав він.

«Я думаю, що не буде (завершено будівництво згідно з запланованими термінами. – Ред.). На сьогодні відставання щонайменше на 7-8 місяців», - повідомив головний інженер будівництва метро на Виноградар Євген Шатайкін.

За його словами, наразі роботи тривають не в повному обсязі. «Відтоді Олександра Метелицю фактично усунули від вирішення проблем, розпочалися систематичні невиконання графіка. Ми були відведені від процесу закупівлі техніки. Техніка, яку закуплено, на сьогодні не працює в повному обсязі з тими швидкостями, які ми закладали. Ми катастрофічно відстаємо від графіка», - додав Шатайкін.

Крім того, керуючий партнер юридичної фірми «Ілляшев та партнери» Михайло Ілляшев зазначив, що робиться все можливе для відновлення запису про нового гендиректора «Київметробуду» в держреєстрі.

Він також прокоментував заяву Міністерства юстиції про поновлення на посаді директора ПАТ «Київметробуд» і внесення відповідних коригувань до держреєстру.

«Міністр нічого не анулював, жодних рішень наглядової ради він не скасовував і не міг скасувати, оскільки це поза компетенцією Мін'юсту. Найімовірніше, йдеться про висновки, які зробила комісія при Мін'юсті, що нотаріус, який вносив зміни до реєстру, допустив технічну помилку. На сьогодні ці документи буде подано нотаріусу, щоб знову було внесено відповідні зміни», - пояснив Ілляшев, наголосивши, що заява Міністерства не ставить під сумнів законність рішень наглядової ради.

При цьому він підтвердив, що в судах перебувають справи, які стосуються законності обрання наглядової ради та призначення гендиректора.

Як повідомлялося, 17 грудня 2019 року під час загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд» було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради компанії та обрано її новий склад. На посаду голови Наглядової ради Київметробуду на першому засіданні нового складу обрано Олега Токарева.

Нагадаємо, у березні у Києві презентували проект будівництва нових станцій метро Сирецько-Печерської гілки на Виноградар.

Було заявлено, що в кінці грудня 2021 року в експлуатацію планують ввести дві нових станції - «Мостицька» та «Проспект Правди».

Планується, що пасажиропотік на нових станціях сягне 34 тис. пасажирів на годину. Загальна кошторисна вартість будівництва двох станцій - понад 6 млрд грн. Довжина ділянки метро для двох нових станцій – 3,7 кілометрів.

На початку листопада мер Києва Віталій Кличко провів виїзну нараду на будівельному майданчику ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар. Генеральний підрядник будівництва запевнив, що будівництво двох нових станцій метро завершать вчасно.

Джерело: Інтерфакс-Україна