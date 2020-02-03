  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    В уряді розповіли про корупційні «схеми» попередників: гроші бралися за все

    • Розсилка
    Денис Малюська&nbsp;говорить, що в лютому планує провести засідання Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату і прибрати останню велику хвилю &laquo;чорних нотаріусів&raquo; - В уряді розповіли про корупційні «схеми» попередників: гроші бралися за все
    Денис Малюська говорить, що в лютому планує провести засідання Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату і прибрати останню велику хвилю «чорних нотаріусів»

    «Уся ця система була мегакорумпованою», - говорить міністр юстиції

    Міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю «Главкому» стверджує, що система виконавчої служби в Україні була мегакорумпованою.

    За словами міністра, «брали гроші за все – за те, щоб не стягувати кошти, щоб зняти чи накласти арешт, за те, щоб виключити з реєстру боржників чи включити». «Були історії і з реєстраційними діями, контролю за нотаріусами. Перевірка нотаріусів часто зводилася до «обілечування», коли вони платили якусь таксу і органи, які перевіряли, йшли далі. За тією інформацією, яку я отримую зараз, все це змінилося», - переконує Малюська.

    Посадовець каже, що наводить лад і з орендою приміщень, які коштували бюджету пів мільйона гривень щорічно, проте наразі не використовуються. «Тобто господарські проблеми і розкрадання ми припинили. Щодо реєстраційних дій у нас теж більш-менш вертикаль налагоджена і встановлений контроль за ризикованими суб’єктами», - зазначає міністр.

    Урядовець говорить, що в лютому планує провести засідання Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату (ВККН) і прибрати «останню велику хвилю «чорних нотаріусів». «Це буде найскладніше засідання ВККН за останні роки. Будуть найпроблемніші кейси, найпроблемніші нотаріуси, які точно підуть до суду оскаржувати наші рішення, використовуючи будь-які законні і незаконні засоби. Тобто у лютому буде вирішальний крок боротьби з «чорним нотаріатом», - готується до боротьби Молюська і додає, що, так званих, «чорний нотаріусів» позбавлятимуть права на професію.

    «Якщо вони розумітимуть, що крок вліво чи праворуч від закону загрожує позбавленням і ніякі хабарі не врятують, тоді це буде чесна система», - переконує посадовець.

    Читайте також:
    міністр корупція в Україні гроші арешт корупція Денис Малюська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ