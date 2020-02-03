В уряді розповіли про корупційні «схеми» попередників: гроші бралися за все



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Малюська говорить, що в лютому планує провести засідання Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату і прибрати останню велику хвилю «чорних нотаріусів»

«Уся ця система була мегакорумпованою», - говорить міністр юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю «Главкому» стверджує, що система виконавчої служби в Україні була мегакорумпованою.

За словами міністра, «брали гроші за все – за те, щоб не стягувати кошти, щоб зняти чи накласти арешт, за те, щоб виключити з реєстру боржників чи включити». «Були історії і з реєстраційними діями, контролю за нотаріусами. Перевірка нотаріусів часто зводилася до «обілечування», коли вони платили якусь таксу і органи, які перевіряли, йшли далі. За тією інформацією, яку я отримую зараз, все це змінилося», - переконує Малюська.

Посадовець каже, що наводить лад і з орендою приміщень, які коштували бюджету пів мільйона гривень щорічно, проте наразі не використовуються. «Тобто господарські проблеми і розкрадання ми припинили. Щодо реєстраційних дій у нас теж більш-менш вертикаль налагоджена і встановлений контроль за ризикованими суб’єктами», - зазначає міністр.

Урядовець говорить, що в лютому планує провести засідання Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату (ВККН) і прибрати «останню велику хвилю «чорних нотаріусів». «Це буде найскладніше засідання ВККН за останні роки. Будуть найпроблемніші кейси, найпроблемніші нотаріуси, які точно підуть до суду оскаржувати наші рішення, використовуючи будь-які законні і незаконні засоби. Тобто у лютому буде вирішальний крок боротьби з «чорним нотаріатом», - готується до боротьби Молюська і додає, що, так званих, «чорний нотаріусів» позбавлятимуть права на професію.

«Якщо вони розумітимуть, що крок вліво чи праворуч від закону загрожує позбавленням і ніякі хабарі не врятують, тоді це буде чесна система», - переконує посадовець.

Читайте також: