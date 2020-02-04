Керівник Мін'юсту розповів, коли ратифікують Римський статут



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Римський статут вже «ратифікований, але із застереженнями», - міністр юстиції

Міністр вважає, що повна ратифікація Римського договору «потребуватиме певного часу, діалогу»

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що для ратифікації Римського статуту потрібна «не стільки юридична, скільки комунікаційна кампанія». Таку думку урядовець висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Малюські, «комунікаційна кампанія» потрібна, щоб довести до всіх зацікавлених сторін зміст і наслідки ратифікації Римського статуту. «Це, звичайно, потребуватиме певного часу, діалогу. Але ця тема настільки розігріта, що спеціалістом у ній вважає себе кожен п’ятий. Насправді ж в реальних наслідках і механізмах розбирається вкрай обмежене коло осіб, але позицію проти нього має величезна кількість людей», - зауважив посадовець.

Малюська стверджує, що загалом Римський статут вже «ратифікований, але із застереженнями». «Порушень вимог законодавства в тому, що він не функціонує в повному режимі, тут немає. Проблема в оцінці вигод і ризиків, пов’язаних з повноцінною дією Римського статуту», - зазначив урядовець.

Нагадаємо, Римський статут Міжнародного Кримінального - міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд. Документ прийнятий на дипломатичній конференції в Римі 17 липня 1998 року і набрав чинності з 1 липня 2002 року. Станом на вересень 2019 року Римський статут підписали всього 155 держав (Україна — 20 січня 2000 р.), але ратифікували 122 держави (Україна не ратифікувала). Статут встановлює функції, юрисдикцію і структуру суду.

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