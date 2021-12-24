СБУ знешкодила міжнародну наркобанду, яка тероризувала схід України

Кримінальники тероризували і залякували мешканців через здійснення розбійних нападів на громадян та «вибивання» з них грошей

Зловмисники викрадали людей та змушували їх займатися наркоторгівлею

У ході багатоетапної спецоперації СБУ в Маріуполі нейтралізовано міжнародне кримінальне угруповання. Зловмисники викрадали людей та змушували їх займатися наркоторгівлею. У разі відмови – застосовували до потерпілих насильство та погрожували вбивством, інформує пресцентр СБУ.

Діяльність угруповання координував з Близького Сходу уродженець однієї з країн Південного Кавказу, так званий злодій у законі, який причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

За його завданням учасники банди намагались налагодити збут важких наркотиків на території регіону. Для маскування протиправної діяльності «товар» замовникам передавали через місцевих жителів, яких насильно втягували у наркобізнес.

«Крім того, кримінальники тероризували і залякували мешканців регіону через здійснення розбійних нападів на громадян та «вибивання» з них грошей. За даними слідства, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації і потім змушували потерпілих повертати неіснуючі борги, при цьому застосовували зброю і завдавали їм тяжкі тілесні ушкодження», – додали у СБУ.

Задокументовано факти вимагання грошей на суму майже $20 тис. Правоохоронці затримали двох організаторів банди під час передачі частини грошей від потерпілого.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за:

ч. 2 ст. 189 (вимагання),

ч. 2 ст. 187 (розбій),

ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. СБУ наголошує, що тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

До слова, на Полтавщині чоловік приніс до суду піцу з наркотиками.

Ще під Києвом викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).

Також нещодавно столичні правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин.