СБУ спростувала відкриття справи проти нардепа, який фанатіє від Лукашенка

Народний депутат Євген Шевченко заявляв, що стосовно нього порушено справу за статтею 111 Кримінального кодексу, тобто державна зрада

Служба безпеки нагадала, що досудове розслідування щодо народного депутата може розпочати лише генеральний прокурор

Служба безпеки України не розпочинала кримінального впровадження стосовно народного депутата Євгена Шевченка через держзраду. Про це повідомили «Укрінформу» у пресслужбі СБУ.

«Наразі слідчі Служби безпеки України не розпочинали кримінальні провадження щодо народного депутата України Євгенія Шевченка за ст. 111 Кримінального кодексу України», – поінформували у відомстві.

В СБУ додали, що відповідно до ст. 482-2 Кримінального процесуального кодексу, досудове розслідування щодо народного депутата може розпочати лише генеральний прокурор або особа, що виконує його обов'язки.

Як повідомлялося, напередодні ввечері скандальний позафракційний народний депутат України Євген Шевченко заявив, що стосовно нього порушила справу Служба безпеки України. За його словами, справа відкрита за статтею 111 Кримінального кодексу, тобто державна зрада.

Як розповів Шевченко, йому нібито інкримінують створення «русского мира».

«Якщо вже інформація просочилася, змушений повідомити, що справді СБУ відкрила для мене справу за ст.111 ККУ. Шиють мені створення «русского мира» в Україні... Це пов'язано з моєю дружбою з Білоруссю», – заявив нардеп.

Нардеп неодноразово втрапляв у скандали. Найчастіше – через прихильність до режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Слід зазначити, що одіозний депутат Шевченко, виключений з фракції «Слуги народу» у Верховній Раді через візит до Білоруського диктатора Олександра Лукашенка, відомий своєю проросійською позицією. Народний обранець неодноразово долучався до прямих включень на пропагандистських російських телеканалах.

Також свого часу Шевченко схвально відреагував на захоплення літака з білоруським опозиціонером.

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