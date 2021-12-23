Колишнього «слугу» підозрюють у державній зраді: СБУ відкрила справу

Політик нерідко намагається привернути увагу ЗМІ одіозними заявами та вчинками

СБУ відкрила провадження проти нардепа Шевченка, який їздив до Лукашенка

Скандально відомий позафракційний народний депутат України Євген Шевченкозаявив, що стосовно нього порушила справу Служба безпеки України. За його словами, справа відкрита за статтею 111 Кримінального кодексу, тобто державна зрада. Про це Шевченко повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Як розповів Шевченко, йому нібито інкримінують створення «русского мира».

«Якщо вже інформація просочилася, змушений повідомити, що справді СБУ відкрила для мене справу за ст.111 ККУ. Шиють мені створення «русского мира» в Україні... Це пов'язано з моєю дружбою з Білоруссю», – заявив нардеп.

Нардеп неодноразово втрапляв у скандали. Найчастіше – через прихильність до режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Слід зазначити, що одіозний депутат Шевченко, виключений з фракції «Слуги народу» у Верховній Раді через візит до Білоруського диктатора Олександра Лукашенка, відомий своєю проросійською позицією. Народний обранець неодноразово долучався до прямих включень на пропагандистських російських телеканалах.

Також свого часу Шевченко схвально відреагував на захоплення літака з білоруським опозиціонером.

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