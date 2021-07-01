Екологічність електромобілів – міф. Експерти пояснили, чому це так

Виробництво електромобілів виявилося на 32% шкідливіше для екології, ніж машин з ДВЗ

Експерти Аргонської національної лабораторії в Чикаго провели дослідження і з'ясували, що за сукупним вуглецевим слідом автомобілі на батарейках приносять екології набагато більше шкоди, ніж моделі з традиційним двигуном внутрішнього згоряння.

У дослідженні, на яке посилається інформагентство Reuters, врахували тисячі різних факторів, починаючи від типу металу, який використовують в батареях, закінчуючи кількістю алюмінію і пластика в конструкції.

Головний аналітик лабораторії Джарод Корі Келлі розповів, що під час виробництва електромобілів в атмосферу викидається набагато більше вуглекислого газу, якщо порівнювати з машинами, оснащеними ДВЗ. В першу чергу це пов'язано з виробництвом акумуляторів.

В якості наочної ілюстрації експерти привели порівняння електрокара Tesla Model 3 і звичайної бензинової Toyota Corolla і порахували, через скільки кілометрів пробігу електрокар з нульовим викидом CO₂ нівелює завдану навколишньому середовищу шкоду в процесі виробництва.

Так, в умовах Китаю або Польщі, де більшу частину енергії отримують найбільш «брудним» способом, спалюючи вугілля, електрокар стане екологічніше машини з ДВЗ лише через 126 655 кілометрів пробігу.

У Норвегії, де відмовилися від такого типу видобутку, точка рівноваги буде досягнуто на дистанції в 14 000 кілометрів. Для Америки, де чверть загального обсягу видобутку електроенергії припадає на спалювання вугілля, цей показник склав 21 735 кілометрів.

За даними експертів, при виробництві електромобіля середнього розміру генерується 47 грамів вуглекислого газу на милю шляху (близько 1,6 кілометра). І це тільки на етапі виробництва до моменту передачі покупцеві. Для аналогічного бензинового автомобіля на милю генерується 32 грама CO₂.

Про те, як електромобілі впливають на екологію в Україні, «Главком.Техно» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.