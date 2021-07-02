Екокатастрофа на Донбасі загрожує Азовському морю: які наслідки

Небезпечні відходи з шахт можуть потрапити у річку Сіверський Донець, звідки й в Азовське море

Через воєнні дії окупантів, Донбас опинився на межі екологічної катастрофи, в результаті якої може забруднитись Азовське море. Наслідки торкнуться Чорноморського регіону – Румунії, Болгарії, Грузії й Туреччини. Про це повідомив консультант української делегації в ТКГ з екологічних питань Єгор Фірсов в коментарі «РБК-Україна».

За його словами, небезпечні відходи з шахт можуть потрапити у річку Сіверський Донець, звідки й в Азовське море.

«Це найбільш серйозна екологічна небезпека», – зазначив він.

Крім того, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив виданню, що існує загроза радіаційного забруднення як мінімум акваторії Азовського моря.

«І тут наслідки екологічної катастрофи на півночі Криму торкнуться не тільки України, але й усього Чорноморського регіону – Румунії, Болгарії, Грузії й Туреччини», – зазначив він.

Тим часом, екологи застерігають від будівництва водоканалу Гданськ-Херсон. Водоканалом планують з’єднати Балтійське і Чорне море, Дніпро і Прип’ять, які представляють собою одну систему, з басейном річки Вісла.