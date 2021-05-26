Українську енергетику назвали найбруднішою в Європі: дослідження

Українські вугільні електростанції викидають отруйного пилу більше, ніж всі країни ЄС, Туреччина та Західні Балкани разом узяті

Бурштинська ТЕС є найбруднішою електростанцією Європи, а Україна викидає отруйного пилу з вмістом важких металів більше, ніж всі країни ЄС, Туреччина та Західні Балкани разом узяті.

Про це йдеться у новому дослідженні аналітичного центру Ember. В матеріалі також зазначено, що в Європі Україна продукує 72% всіх викидів зольного пилу, 27% двоокису сірки та 16% оксидів азоту.

Джерело: Ember

За обсягами викидів двоокису сірки Бурштинська ТЕС займає перше місце на континенті. Вона також є найстарішою ТЕС серед десятки топ-забруднювачів – її ввели в експлуатацію ще у 1964 році. Серед 30 найбільших джерел викидів цієї отруйної речовини Україні належать 12 станцій.

В рейтингу «Топ-10 електростанцій з найбільшими викидами пилу» Україні належать 8 електростанцій. Сюди входять Курахівська, Бурштинська, Трипільська, Луганська, Зміївська, Вуглегірська, Слов’янська, Ладижинська ТЕС. Всі вони були введені в експлуатацію у 60-70-х роках минулого століття.

Джерело: Ember

В топ-30 по цим викидам входить 18 українських ТЕС.

Що стосується викидів оксидів азоту, то Запорізька ТЕС займає друге місце серед найбільших забруднювачів. Інші українські ТЕС поступаються лише найбільшим електростанціям Європи (Німеччини, Польщі та Сербії). Проте і тут в рейтингу топ-30 забруднювачів Україні належить дев’ять.

Джерело: Embre

Автори дослідження зауважують, що з часу приєднання України до Договору про Енергетичне Співтовариство 10 років тому жодна з українських ТЕС не була приведена у відповідність до вимог Директив ЄС щодо викидів.

Згідно з підрахунками Секретаріату Енергетичного Співтовариства суми державних субсидій у вугільну енергетику України є найбільшими у всьому регіоні і в 2018-2019 роках склали 751 мільйон євро.

Джерело: ITC.ua