В Україні хочуть запровадити електронний лісорубний квиток



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За 2018 рік в Україні було заготовлено майже 22 млн куб. м деревини

Електронний лісорубний квиток дасть змогу контролювати, який об’єм деревини заготовляється

Держлісагентство планує ввести в обіг електронний лісорубний квиток, щоб відстежувати легальність заготівлі деревини та контролювати об’єм її вирубки. Про це повідомив заступник голови Держлісагентство Володимир Бондар у Києві під час презентації публічного звіту.

«Наш лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр працює над створенням електронного обліку лісорубних квитків. Це буде зручний спосіб для всіх охочих перевірити легальність заготівлі деревини. Я думаю, незабаром ми його введемо і на нашому сайті кожен зможе за номером цього квитка перевірити хто дав дозвіл на вирубку, яка кількість цих дерев і яка площа була вирубана», - розповів Бондар.

Він також додав, що цей електронний лісорубний квиток дасть змогу контролювати, який об’єм деревини заготовляється.

За даними річного звіту, загалом за 2018 рік в Україні було заготовлено майже 22 млн куб. м деревини.

Також нагадаємо, що в Україні за рік з'явилося дві тисячі гектарів нових лісів. «На місці того лісу, що був зрубаний, має бути відтворений ліс протягом короткого терміну. За законодавством, протягом двох років потрібно відновити ліс на цих ділянках. Я повинен запевнити, що ліс на тих ділянках, на яких відбувалась вирубка, безперечно, відтворюється. Відтак, за 2018 рік було відтворено 44 тис. га лісу, з них майже 2 тис. га – створені нові ліси», - сказав Бондар.