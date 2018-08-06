В Україні масово всихають ліси через зміну клімату



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В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, стрімко поширюється масове всихання хвойних лісів, пов’язане зі зміною клімату

В Україні продовжують збільшуватись осередки масового всихання лісів. Вони охопили Волинську, Житомирську, Київську, Львівську, Рівненську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську області.

Про це повідомляє Державне агентство лісових ресурсів.

«Загальна площа всихання становить 395,4 тисяч га, з яких соснові насадження на площі майже 200 тисяч га, що вже перевищує річні показники минулого року», — зазначають у відомстві.

Зокрема у Карпатському регіоні площа висихання ялинників становить близько 30 тисяч га.

«У травні цього року ми фіксували всихання на площі близько 350 тисяч гектарів, до серпня воно збільшилося майже на 50 тисяч гектарів», — зазначив заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар.

Також повідомляється, що за перше півріччя 2018 року лісогосподарські підприємства проведели заходи з поліпшення санітарного стану лісів на площі понад 70 тисяч га.

У відомстві зазначають, що в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, стрімко поширюється масове всихання хвойних лісів, пов’язане зі зміною клімату, зокрема, глобальним потеплінням.

«Температура підвищується і зменшується кількість опадів, через це знижується рівень ґрунтових вод. У зв’язку з цим, дерева втрачають опір до заселення шкідливими комахами, зокрема, короїдами», — додали у Держлісагентстві.

Також нагадаємо, 6 серпня в сімох регіонах України буде спостерігатися пожежна небезпека надзвичайного рівня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у всіх областях України пройдуть дощі з грозами, температура повітря підніметься до +33 градусів тепла.

Нагадаємо, щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії.

У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.