В Україні за рік з'явилося дві тисячі гектарів нових лісів



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Протягом 2014-2018 років відтворено 250 тис. га лісу

У 2018 році лісогосподарства відтворили 44 тис. га лісу, з них майже дві тисячі - це нові ліси

Протягом 2018 року Державне агентство лісових ресурсів України відтворило 44 тис. га лісу, з них майже дві тис. га – це нові ліси. Про це повідомив заступник голови Держлісагентство Володимир Бондар у Києві під час презентації публічного звіту.

«На місці того лісу, що був зрубаний, має бути відтворений ліс протягом короткого терміну. За законодавством, протягом двох років потрібно відновити ліс на цих ділянках. Я повинен запевнити, що ліс на тих ділянках, на яких відбувалась вирубка, безперечно, відтворюється. Відтак, за 2018 рік було відтворено 44 тис. га лісу, з них майже 2 тис. га – створені нові ліси», - сказав Бондар.

Він додав, що з об’єктивних причин динаміка створення нових лісів дещо призупинена, особливо на Півдні та Сході країни.

У звіті зазначено, впродовж 2014-2018 років відтворено 250 тис. га лісу.

Раніше повідомлялося, що у Чорнобильській зоні згоріло 5 гектарів лісу.