В України є хороші можливості щодо реформування виробництва – Хмельницький

На реформування виробництва Україні потрібно 5-10 років

Економічна політика країни має базуватися на виробництві. В України зараз є хороші можливості для реформування цього сектору. Про це повідомив український підприємець, засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький в інтерв’ю виданню «Український тиждень».

Бізнесмен наголошує, що можливість для розвитку є саме зараз, коли країни шукають альтернативу, щоб обмежити ризики, які, приміром, трапилися, тоді, коли Китай закрився внаслідок пандемії коронавірусу.

«Сьогодні ці країни шукають альтернативу. Вони прагнуть хеджувати ризики, й Україна дуже добре підходить для цього. Ми можемо виробляти продукцію та постачати її в Європу за лічені дні. Ми розташовані ближче – тому партії можуть бути менші, а менші партії – це трошки дорожче. Ми вписуємося в цю економічну модель, тож важливо зрозуміти, що ми це справді можемо, і докласти зусиль, щоб цього досягти», – зазначив Хмельницький.

За його прогнозами, на реформування виробництва Україні потрібно 5-10 років. Бізнесмен зазначив, що це дуже оптимістична та швидка перспектива. Приміром, на будівництво трьох нових заводів необхідно 4-5 років, сюди входить проєктування,отримання дозволів, будівництво, вихід на потужності та навчання людей.

Щоб економіка розвивалася швидкими темпами, потрібно запускати проєкти, які даватимуть поштовх до розвитку, каже підприємець.

«Що більше підприємств, то успішніша країна. Усе це швидкими темпами рухатиме економіку», - підкреслив Хмельницький.