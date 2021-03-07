У Зеленського озвучили мету – перегнати Білорусь

Гетманцев переконаний, що немає підстав говорити про падіння української економіки після карантину...

Інфляція в Україні у 2020 році попри кризу була найнижчою за всі роки незалежності, а 2021 рік взагалі стане роком зростання. Такими планами в інтерв’ю «Главкому» поділився Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції «Слуга народу».

«Подивіться 2014-2015 роки – падіння було більш ніж на 15%, 2009 рік – 14,3%. А у нас минулого року була найнижча інфляція за всі роки незалежності – 2,7%. Ми підвищили середню заробітну плату в державі до $430 – вона вперше є вищою за рівень 2013 року, і це в такий кризовий рік. Ми пенсії підняли: не набагато, але більш, ніж на 400 грн. У нас є достатньо потужний потенціал, і я переконаний, що 2021 рік стане роком зростання. І ніхто цьому не завадить: ані ділки, які працюють в «темній» площині і не хочуть звідти виходити, ані хтось інший, бо ми вводимо нормальні прозорі рівні правила гри для всіх, проводимо детінізацію і будемо нормально розвиватися. Ми не станемо, безперечно, Францією за нашого з вами життя та й Польщею у найближчі 30 років, але Білорусь можемо років за п’ять обігнати, і це буде великою перемогою», – вважає нардеп.

Гетманцев переконаний, що немає підстав говорити про падіння української економіки після карантину і немає чого боятися чергової хвилі зростання коронавірусу і «червоного рівня» епідемнебезпеки, це не вплине на фінансову спроможність країни. «Подивіться на нашу економіку в попередньому році. Різні корисні ідіоти в соціальних мережах, які себе називають експертами, волали про катастрофу, але звідки взялося це враження? У нас в 2020 році кількість ФОПів збільшилася більше, ніж на 20 тис. Ми впали разом з усім світом, але менше, ніж наші сусіди – Чехія, Словаччина, Угорщина, ніж ЄС в цілому…У нас минулого року всього на 3% впав курс гривні до долара, що є абсолютною заслугою Нацбанку і Кабміну. У нас платіжний баланс кращий, ніж в 2019 році. Тому ніякої катастрофи немає. Тепер треба нормальні правила гри для всіх встановити, чим ми зараз і займаємось», – наголосив парламентарій.