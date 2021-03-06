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    Економіка та фінанси

    В Україні з початку року вироблено понад 10% чистої енергії

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    Виробництво електроенергії на &laquo;зелених&raquo; електростанціях та гідроелектростанціях в Україні зросло - В Україні з початку року вироблено понад 10% чистої енергії
    Виробництво електроенергії на «зелених» електростанціях та гідроелектростанціях в Україні зросло
    Ілюстраційне фото

    Частка «зелених» в загальному виробництві склала майже 5%

    Виробництво електроенергії на «зелених» електростанціях та гідроелектростанціях в Україні за січень-лютий поточного року має частку 10,4% в загальному виробництві проти 8,7% в аналогічний період минулого року.

    Про це говориться в статистичних даних Міністерства енергетики.

    Зокрема, виробництво електроенергії альтернативними джерелами (ВЕС, СЕС, біомаса) за 2 місяці 2020 року склало 1332,3 млн.кВтг, що на 10,4% більше, ніж за відповідний період минулого року. Частка «зелених» в загальному виробництві склала 4,8%.

    При цьому гідроелектростанціями за 2 місяці 2021 року було вироблено 1,505 млрд кВтг, що на 28,2% менше, ніж за 2 місяці 2020 року. Частка ГЕС в загальному виробництві склала 5,5%.
    Також повідомляється, що виробництво електроенергії на атомних станціях склало 50,5%, на теплоелектростанціях – 38,2%.

    Нагадаємо, Європарламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії. Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, проте цього не сталося.

    Станом на 1 березня виплачено тільки 3 мільярди гривень «старого» боргу. Крім того, інвестори не бачать ніяких рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

    На думку представника Єврокомісії в Україні Торстена Велерта, Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 року меморандум, а також максимально наблизити момент запуску«зелених» аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з поновлюваних джерел.

    Теги: економіка Європарламент Міненерго електроенергія Меморандум держава Україна альтернативна енергетика
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