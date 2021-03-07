Сенат схвалив пакет стимулювання економіки США на $1,9 трлн

Законопроєкт набрав у Сенаті мінімальну кількість голосів для його затвердження – 50 проти 49

У сенатській версії з тексту було виключено підвищення мінімальної заробітної плати, а також внесено низку інших коректив

Сенат Конгресу США ухвалив пакет стимулюючих економіку заходів у розмірі $1,9 трлн. Даний план базується на запропонованій президентом США Джо Байденом програмі.

Про це стало відомо в суботу, 6 березня.

Згідно з трансляції засідання, законопроєкт набрав мінімальну кількість голосів для його затвердження – 50 проти 49.

В ході розгляду документа сенатори, в основному від Республіканської партії, виносили на голосування різні поправки, проте більшість з них було відхилено. Тепер змінений законопроєкт належить знову схвалити Палаті представників Конгресу, тільки після цього він відправиться на підпис президенту.

Відомо, що у сенатській версії з тексту було виключено підвищення мінімальної заробітної плати, а також внесено низку інших коректив. Так, була прийнята поправка щодо виплат для громадян, які втратили роботу. Розмір щотижневих дотацій складе $300, програма допомоги триватиме до 6 вересня.

До слова, Сенат блокує призначення глави ЦРУ через відсутність санкцій проти «Північного потоку – 2».