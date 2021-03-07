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    Економіка та фінанси

    Сенат схвалив пакет стимулювання економіки США на $1,9 трлн

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    Законопроєкт набрав у Сенаті мінімальну кількість голосів для його затвердження &ndash; 50 проти 49 - Сенат схвалив пакет стимулювання економіки США на $1,9 трлн

    Законопроєкт набрав у Сенаті мінімальну кількість голосів для його затвердження – 50 проти 49

    У сенатській версії з тексту було виключено підвищення мінімальної заробітної плати, а також внесено низку інших коректив

    Сенат Конгресу США ухвалив пакет стимулюючих економіку заходів у розмірі $1,9 трлн. Даний план базується на запропонованій президентом США Джо Байденом програмі.

    Про це стало відомо в суботу, 6 березня.

    Згідно з трансляції засідання, законопроєкт набрав мінімальну кількість голосів для його затвердження – 50 проти 49.

    В ході розгляду документа сенатори, в основному від Республіканської партії, виносили на голосування різні поправки, проте більшість з них було відхилено. Тепер змінений законопроєкт належить знову схвалити Палаті представників Конгресу, тільки після цього він відправиться на підпис президенту.

    Відомо, що у сенатській версії з тексту було виключено підвищення мінімальної заробітної плати, а також внесено низку інших коректив. Так, була прийнята поправка щодо виплат для громадян, які втратили роботу. Розмір щотижневих дотацій складе $300, програма допомоги триватиме до 6 вересня.

    До слова, Сенат блокує призначення глави ЦРУ через відсутність санкцій проти «Північного потоку – 2».

    Теги: США економіка Джозеф Байден фінансування фінанси Сенат США
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