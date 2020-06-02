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    Економіка та фінанси

    В Україні контрабандисти підробляли сигарети Винниківської фабрики та світових брендів

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    Учасники угруповання вирощували тютюн на покинутій фермі в Херсонській області, - пресслужба СБУ - В Україні контрабандисти підробляли сигарети Винниківської фабрики та світових брендів
    Учасники угруповання вирощували тютюн на покинутій фермі в Херсонській області, - пресслужба СБУ

    СБУ вилучила у зловмисників 15 млн пачок сигарет

    Служба безпеки України (СБУ) виявила злочинне угрупування, яке виготовляло підроблені сигарети та переправляло їх контрабандою до країн Європейського Союзу (ЄС). Про це йдеться на сайті СБУ.

    Зокрема, зловмисники виробляли сигарети під виглядом відомих світових брендів, а також підробляли продукцію Винниківської тютюнової фабрики.

    «Учасники угруповання вирощували тютюн на покинутій фермі в Херсонській області, далі переправляли його в Одеську та Дніпропетровську області, де на двох лініях виготовляли фальсифікат — щодня до 15 тис. пачок. Готовий товар перевозили на склади в Закарпатську область, після чого - контрабандою везли в країни ЄС», - йдеться у повідомленні.

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    В Україні контрабандисти підробляли сигарети Винниківської фабрики та світових брендів
    В Україні контрабандисти підробляли сигарети Винниківської фабрики та світових брендів
    В Україні контрабандисти підробляли сигарети Винниківської фабрики та світових брендів

    У рамках слідчих дій правоохоронці виявили у чотирьох областях більше 1,5 млн пачок сигарет та майже 1,5 тонни готового до фасування тютюну.

    Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

    ЄС СБУ контрабанда тютюнові вироби
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