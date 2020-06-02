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    Глухо, як у танку. Шпигунський скандал на заводі ім. Малишева: чому мовчить влада?

    • Володимир Кравченко
    • Розсилка
    &laquo;Укроборонпром&raquo; відреагував на кадровий скандал: Поляха звільнили після кількох місяців роботи - Глухо, як у танку. Шпигунський скандал на заводі ім. Малишева: чому мовчить влада?
    «Укроборонпром» відреагував на кадровий скандал: Поляха звільнили після кількох місяців роботи

    Чи затримано полковника Поляха і де він перебуває сьогодні?

    В оборонно-промисловому комплексі України минулого тижня вибухнув черговий скандал. Цього разу мова йшла про проникнення шпигуна на військовий об’єкт стратегічного значення. Промовистий факт: про доступ фактично зрадника до державної таємниці першими повідомили медіа, а не правоохоронці.  

    29 травня військовий журналіст Юрій Бутусов опублікував повідомлення про те, що на харківському заводі ім. Малишева – головному виробнику бронетехніки в Україні – на посаді директора з безпеки працює полковник міліції часів Януковича Вадим Полях. Його було призначено на початку 2020 року.

    «Зрадник, сепаратист і колаборант», так охарактеризував журналіст одного з начальників заводу ім. Малишева.

    Хто ви, доктор Зорге?

    Які ж є підстави для таких жорстких характеристик? Навесні 2014 року, після розстрілів на Майдані, маючи 31 рік стажу роботи в МВС України, Вадим Полях виїхав до Росії. «Співпрацював з міліцією РФ та закликав увести до Харкова «російські танки-визволителі», – підкреслив Бутусов.

    На початку травня 2014-го в Орлі у місцевому виданні навіть вийшло інтерв’ю Поляха під назвою «Не хочу умирать за олигархов». У ньому втікач розповів, «що насправді відбувається в Україні».

    Питання залишається відкритим: якщо Полях – шпигун, чому російські куратори не потурбувались і не зачистили згадки про нього у мережі
    Питання залишається відкритим: якщо Полях – шпигун, чому російські куратори не потурбувались і не зачистили згадки про нього у мережі

    Таким чином мешканці російської провінції дізналися «правду» про «братню» країну, про Київ, вулицями якого «бродять озброєні до зубів бандити», про те, як «у центрі столиці європейської країни підлітки в масках можуть зірвати з міліціонера погони» чи то «познущатися над військовими».

    Втікачу з України, як він розповів сам, російська влада пообіцяла роботу в орловській міліції, громадянство РФ, збереження нагород та звання полковника.

    Ці факти з біографії Поляха, тобто його сповідь шестирічної давнини, український журналіст знайшов «у одному з російських блогів, які ведуть в інтересах російських спецслужб співробітники Центру аналізу стратегій та технологій про ситуацію в Україні». 

    Саме цей «Центр» і виклав для широкої громадськості «орловське інтерв’ю» Поляха, у якому він розповідає про страшних «українських нацистів» та про те, як «90% у Харкові чекають Росію».

    Коли Полях повернувся до України і з якою метою він це зробив тепер, треба розуміти, доведеться з’ясовувати українським спецслужбам.

    Що на «об’єкті»?

    На заводі у Харкові на публікацію журналіста миттєво відреагували так:

    «29 травня рішенням генерального директора ДП «Завод ім. В.О. Малишева» був звільнений з посади директор з безпеки Підприємства.

    Рішення ухвалене у зв’язку із нововиявленою у мережі Інтернет інформацією з біографії екс-працівника, яка не була відома чи виявлена спеціальними перевірками на момент призначення на посаду.

    Звільнений директор з безпеки був призначений на посаду на початку року після проведення кадрового відбору та спеціальної перевірки і поліграфічного дослідження, які не виявили інформації компрометуючого характеру.

    На підприємстві створено комісію з проведення службового розслідування підрозділів, підпорядкованих колишньому директору з безпеки».

    Відповідь начальства

    Майже одночасно заводську інформацію продублював у Фейсбуку державний концерн «Укроборонпром», до складу якого входить танкобудівне підприємство:

    «Сьогодні рішенням генерального директора Заводу імені Малишева був звільнений з посади директор з безпеки даного бронетанкового підприємства. Це сталося внаслідок публікації журналіста Юрія Бутусова, який оприлюднив раніше невідому інформацію стосовно директора з безпеки заводу».

    У Концерні зазначили, що «виявлена інформація щодо екс-працівника буде передана до Служби безпеки України, також керівництво заводу ініціювало в СБУ перевірку діяльності колишнього директора з безпеки та проводить службове розслідування у відповідних підрозділах».

    Про те, чи затримано полковника Поляха, де він перебуває сьогодні, ні на підприємстві, ні в «Укроборонпромі» не повідомляють. Станом на сьогодні, відсутня офіційна реакція СБУ на події.

    На запит Бутусова надійшла відповідь від начальника Служби безпеки «Укроборонпрому» Костянтина Бушуєва:

    «Полях у нас більше не працює – негайно, як тільки з'ясувалися дані факти, він був звільнений рішенням генерального директора Концерну. Полях перед призначенням пройшов усі перевірки: поліграф та спеціальну перевірку служби безпеки. Перевірки нічого не показали. Перевіряло СБУ Харківської області, спецперевірку він пройшов і тільки після цього він був прийнятий на роботу. Як тільки вчора ми отримали інформацію, приблизно о 17-й було прийняте рішення про звільнення. Всі матеріали ми негайно передали в департамент контррозвідки СБУ, будемо співпрацювати з розслідуванням. Проводимо на підприємстві службову перевірку. Зазначу, що Полях працював на підприємстві кілька місяців».

    Соцмережі «на варті»

    В інтернет тим часом посипалися коментарі. Зокрема, користувачі соцмереж запитують, чому при прийомі на роботу була така неякісна перевірка кандидата, деякі обізнані вказують на «зв’язки» Поляха із Бушуєвим, вимагають звільнення з посади генерального директора «Укроборонпрому» Айвараса Абромавичуса.

    «Тексти» звернулися до компетентних працівників заводу ім. Малишева. Відповідь однозначна: посада директора підприємства з безпеки передбачає високий рівень володіння державною таємницею.

    На жаль, такі дані, як загальний стан оборонного підприємства, кількість випуску танків та їхні моделі, які обсяги виробництва і поставок техніки на фронт, як виконуються міжнародні контракти тощо, можуть без особливих зусиль бути доступними і рядовим працівникам заводу. Тож важливими залишаються прості, на перший погляд, речі, – суворе дотримання інструкцій на військовому виробництві та відповідний рівень контролю з боку структур безпеки.

    Зрозуміла річ, все це під час багаторічної російської агресії стає надзвичайно чутливим та актуальним.

    Спостереження за публікаціями в місцевій харківській пресі протягом шести років війни дають підстави говорити:  із цим не все гаразд «у нашому домі». 

    Зокрема, наявна контрабанда продукції військових підприємств до Росії, про що відповідно інформують прикордонники, був вивіз працівником танкового КБ технології до Китаю, у колективах військових підприємств мають місце помітні прояви сепаратизму.

    Завод імені Малишева – головний виробник бронетехніки в Україні
    Завод імені Малишева – головний виробник бронетехніки в Україні

    Росія не спить

    Звертає на себе увагу заява колишнього генерального директора заводу ім. Малишева Вадима Федосова, яку він зробив в інтерв’ю місцевому виданню ще в серпні 2014 року. 

    За словами екс-керівника, країна-агресор упродовж років незалежності «впритул опікується» українським танковим підприємством, прагне знищити його як конкурента на світовому ринку зброї. Директор ще тоді заявляв, що відчуває присутність на підприємстві російських спецслужб і як наслідок зокрема, бачить сепаратистські настрої в колективі.

    «Росія уже 2012 року поставила хрест на підприємстві, і ніхто не чекав, що ми знову розпочнемо випускати танки. 22% людей, які працюють на заводі, мають базове російське громадянство. Вони були переселені сюди в кінці 80-х  на початку 90-х років. Значна частина цих людей налаштовані сепаратистськи. Вони думають, що, якщо увійде сюди російська армія, то ситуація покращиться. Але все буде з точністю навпаки. Ми з Росією в танковому секторі є жорсткими конкурентами. Тому завод ім. Малишева їм не потрібен, і вони його просто закриють. Ми їм сильно заважаємо. Всі спроби налагодити співпрацю з Росією, починаючи з 2005 року, виявилися марними. Нам не вдалося ні продати, ні купити жодної гайки. Повірте, ми незримо відчуваємо присутність тут російських спецслужб», - заявляв Федосов шість років тому.

    Запитання

    Сьогодні в історії з Вадимом Поляхом виникає, як мінімум,  кілька запитань. 

    Зокрема, чому цей український полковник, після втечі в 2014-му і стількох років роботи в структурах міліції  РФ, повернувся в Україну? 

    Як йому вдалося перетнути кордон? 

    Чому такою недбалою виявилася перевірка при його влаштуванні на стратегічне підприємство? 

    Чому саме сьогодні російські спецслужби не зачистили в соцмережі «орловське інтерв'ю» 6-річної давнини?

    Нарешті, чому першими в Україні про «агента 007» повідомив журналіст?

    Володимир Кравченко, для «Главкома»

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    Харків прикордонники Росія МВС СБУ контрабанда шпигун сепаратизм Харківщина Укроборонпром громадянство державна таємниця звільнення
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