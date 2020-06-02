Спливли подробиці приватизації «Одеської кіностудії»: Ткаченка звинуватили у підробці документів



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Громадські активісти звернулися до президента

Громадська організація із захисту і реалізації прав кінематографістів «Гільдія кінематографістів Одеси» звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням покарати винних у захопленні і знищенні «Одеської кіностудії». Лист був адресований керівникам СБУ, ГПУ, НАБУ, САП і ДБР. У листі описаний процес незаконної приватизації «Одеської кіностудії» народним депутатом Олександром Ткаченком. Копія листа з’явилася в розпорядженні редакції «Апострофа».

«Ткаченко А. В. та Неверко О.Я. діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою, сфальсифікували документи і зробили рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України — Одеської кіностудії», — заявили в «Гільдії кінематографістів Одеси».

Представники громадської організації повідомляють, що після рейдерській приватизації «Одеської кіностудії» Ткаченко державне підприємство «Одеська кіностудія художніх фільмів» було фактично знищено, а майно незаконно передано третім особам.

«Тим самим Неверко і Ткаченко ввели в оману керівництво країни, що призвело до незаконної приватизації і незаконного вилучення з державної власності на користь приватних осіб майна ДП «Одеська кіностудія художніх фільмів», тобто до фактичного знищення державного підприємства, і таким чином завдали державі і суспільству матеріальні та моральні збитки. Перераховані дії Неверко і Ткаченко підпадають по ознаки злочину, передбачених ст. 190,191, 233,364, 366 КК України», — повідомляє в листі на ім’я Зеленського громадська організація із захисту і реалізації прав кінематографістів «Гільдія кінематографістів Одеси».

Раніше стало відомо, що трудовий колектив державного підприємства «Українська студія хронікально-документальних фільмів (ДП »Укркінохроніка») звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням захистити від спроб глави комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка організувати рейдерське захоплення державного підприємства «Укркінохроніка».

Трудовий колектив ДП »Укркінохроніка» підтримали ряд громадських організацій із закликом зупинити рейдерське захоплення підприємства. Зокрема, окремий лист-звернення до президента Зеленського підписали керівники громадських організацій «Асоціація фотохудожників України», «Київ Мистецький», «Історичний Київ», «Стародавній Київ».

З 2018 року співвласником Одеської кіностудії став девелопер-забудовник (SAGA Development) Андрій Вавриш. Більше двох років Ткаченко і Вавриш спільно займаються кінобізнесом.

Нагадаємо, Олександр Ткаченко народний депутат від «Слуги народу» і ексголова медіахолдингу 1+1, який належить одіозному олігарху Коломойському. На початку жовтня 2019-го він подав до НАЗК свою декларацію як кандидата на посаду голови КМДА. Однак зрештою ця посада йому не дісталась.

Як відомо, Міністерство культури, молоді та спорту на початку березня було розділено на дві частини.

Міністром молоді та спорту став Вадим Гутцайт - олімпійський чемпіон, президент Федерації фехтування України.

Посада міністра культури досі залишається вакантною. В уряді Гончарука її обіймав Володимир Бородянський.