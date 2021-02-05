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    Економіка та фінанси

    В Україні масово підробляють гроші: названо найнебезпечніші купюри

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    В Україні масово підробляють гроші: названо найнебезпечніші купюри

    Відрізнити якісну фальшивку від справжньої купюри – складно

    В Україні масово підробляють купюри номіналом 500 і 200 грн. Водночас підроблені купюри в 1000 грн трапляються вкрай рідко.

    Про це розповів радник голови правління одного з банків Василь Невмержицький. За його словами, найлегше отримати фальшивку на здачу на ринках або в разі особистих розрахунків, особливо в темний час доби, якщо погане освітлення. У банках і великих супермаркетах такий ризик – мінімальний, адже вони оснащені системами перевірки банкнот.

    «Коли ви ходите на ринок, намагайтеся отримати на здачу менший номінал: 20, 50, 100 грн, – радить Невмержицький. – Їх підробляють рідко, адже це не доцільно. Якщо і трапляються фальшивки, то зроблені досить кустарним способом, які легко відрізнити. Ці банкноти більш активно використовують, вони частіше передаються з рук у руки і втрачають свою первинну якість».

    На перший погляд відрізнити якісну фальшивку від справжньої купюри – складно. Але є кілька нюансів, на які варто звернути увагу: 

    • Якість паперу. На фальшивці вона більш щільна і не так переломлюється;
    • Графіка. Варто перевірити хоча б водяні знаки.

    Якщо ви хочете повністю захиститися від фальшивок, краще за можливості розраховуйтесь карткою.

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    Джерело: Обозреватель

    Теги: кримінал економіка гроші
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