В Україні масово підробляють гроші: названо найнебезпечніші купюри

Відрізнити якісну фальшивку від справжньої купюри – складно

В Україні масово підробляють купюри номіналом 500 і 200 грн. Водночас підроблені купюри в 1000 грн трапляються вкрай рідко.

Про це розповів радник голови правління одного з банків Василь Невмержицький. За його словами, найлегше отримати фальшивку на здачу на ринках або в разі особистих розрахунків, особливо в темний час доби, якщо погане освітлення. У банках і великих супермаркетах такий ризик – мінімальний, адже вони оснащені системами перевірки банкнот.

«Коли ви ходите на ринок, намагайтеся отримати на здачу менший номінал: 20, 50, 100 грн, – радить Невмержицький. – Їх підробляють рідко, адже це не доцільно. Якщо і трапляються фальшивки, то зроблені досить кустарним способом, які легко відрізнити. Ці банкноти більш активно використовують, вони частіше передаються з рук у руки і втрачають свою первинну якість».

На перший погляд відрізнити якісну фальшивку від справжньої купюри – складно. Але є кілька нюансів, на які варто звернути увагу:

Якість паперу. На фальшивці вона більш щільна і не так переломлюється;

Графіка. Варто перевірити хоча б водяні знаки.

Якщо ви хочете повністю захиститися від фальшивок, краще за можливості розраховуйтесь карткою.

Джерело: Обозреватель