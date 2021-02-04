Сутички під каналом «Наш»: поліція відкрила дві кримінальні справи

4 лютого під телеканалом «Наш» протестували з вимогою його закриття

Кримінальні справи порушили за статтями «опір правоохоронцю» та «перешкоджання професійній діяльності журналістів»

Поліція Києва відкрила дві кримінальні справи після заворушень під каналом «Наш».

Про це інформує пресслужба відомства.

Правоохоронці порушили справи через сутички під каналом, а також через інцидент, який стався у Шевченківському управлінні поліції, куди привезли затриманих.

Кримінальні справи порушили за статтями «опір правоохоронцю» та «перешкоджання професійній діяльності журналістів»

«Під час протесту під відділком поліції одна з учасниць напала на журналістів, пошкодила техніку та нанесла ушкодження одному з представників преси. Ця особа затримана», – розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Зазначимо, один із затриманих під каналом «Наш» погрожував зістрибнути з будівлі поліції (відео).

Нагадаємо, 4 лютого під телеканалом «Наш» протестували з вимогою його закриття. Під час акції сталися сутички між учасниками та правоохоронцями. В результаті було затримано чотирьох мітингувальників.

До слова, 3 лютого генеральний продюсер телеканалу «Наш» Євген Дудник заявив, що йде зі своєї посади.

Телеканал «Наш» належить ТОВ «Наша Прага», що, у свою чергу, належить кіпрському офшору Demosena Investments Ltd. Кінцевим бенефіціаром є Володимир Мураєв – батько ексдепутата Євгена Мураєва, відомого своїми українофобськими та проросійськими поглядами. Раніше Мураєвим належав також телеканал NewsOne, який згодом купив бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак.