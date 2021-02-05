Віцепрем’єрка розповіла про транш МВФ і загрозу втрати безвізу ЄС

Ольга Стефанішина: макрофінансова допомога МВФ була на дуже тоненькій ниточці

Стефанішина запевняє, що переговори щодо другого траншу мають «досить гарну динаміку»

Одна з передумов отримання другого траншу від МВФ, як і взагалі будь-якої дискусії стосовно отримання макрофінансової допомоги Україною, є продовження співпраці з Фондом.

Про це в інтерв'ю ТСН розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, скандальне рішення Конституційного суду поставило під загрозу отримання першого траншу від МВФ – «макрофінансова допомога була на дуже тоненькій ниточці».

Стефанішина запевняє, що переговори щодо другого траншу мають «досить гарну динаміку.

«Тому що в порядку денному парламенту цього тижня стоять зміни до закону про державну службу щодо відміни так званих коронавірусних конкурсів (призначення держслужбовців в обхід конкурсної процедури, – ред.) та деяких інших процедур. Парламент вже проголосував про Службу фінансових розслідувань. Це одне з ключових рішень. Та, звичайно, залишається блок, який стосується антикорупції. Тут ведеться робота. Ми очікуємо внесення додаткових змін щодо посилення кримінальної відповідальності за незаконне декларування. Напрацьовується рішення щодо судової реформи», – говорить віцепрем’єрка.

Також Стефанішина переконана, що рішення КСУ не вплине на безвіз з ЄС. Вона нагадала, що парламент відновив відповідальність за недостовірне декларування, а НАБУ функціонує повноцінно.

«Ми достатньо послідовно демонструємо свою відданість антикорупційній реформі. Я думаю, що вже зараз за такої динаміки це не може вплинути на безвіз», – вважає політикиня.

Коментуючи фразу Жозепа Борреля «ЄС – не банкомат», яку потім прибрали з його блогу напередодні саміту Україна-ЄС, Стефанішина зазначила, що у Європі більше так не говорять.

«Ця фраза, на диво, слугувала дуже гарним елементом зближення України і ЄС. Тому що під час саміту і президент, і пан Боррель обговорили якраз цю інформацію, яка була вивішена на сайті Європейської служби зовнішньої дії. Скажімо так, все проговорили, поставили всі крапки над «і», і це навіть трошки зміцнило персональний контакт між лідерами», – розповіла віцепрем’єрка.

Зазначимо, місія МВФ після свят продовжила роботу в Україні.

Напередодні посли Великої сімки привітали конструктивну взаємодію України з МВФ.

Як відомо, Україна у 2021 році розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду 2,2 мільярди доларів. Це загальна сума , яку буде розділено на три транші.

Нагадаємо, Національний банк України оцінює як високі шанси першого перегляду програми Stand-By. Рішення має бути прийнято за підсумками роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні.