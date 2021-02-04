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    Економіка та фінанси

    Щасливчик, як Ляшко. Нардеп-«слуга» за півроку «виграв» 2 млн грн

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    Максим Павлюк задекларував два виграші - Щасливчик, як Ляшко. Нардеп-«слуга» за півроку «виграв» 2 млн грн
    Максим Павлюк задекларував два виграші
    Фото з відкритих джерел

    Гроші нардеп отримав від шести різних фірм, які зареєстровані за однією адресою та мають одного бенефіціара

    Народний депутат від партії «Слуга народу», заступник голови комітету з правоохоронної діяльності Максим Павлюк задекларував два мільйони гривень, як лотерейний виграш. Пів року тому Павлюк вже декларував подібний «виграш в лотерею» – 900 тисяч гривень.

    Про це він повідомив у своїй е-декларації.

    Максим Павлюк задекларував два мільйони гривень, як лотерейний виграш

    Максим Павлюк задекларував два мільйони гривень, як лотерейний виграш

    Цікаво, що гроші на рахунок депутата надійшли в один день шістьма різними платежами від шести різних фірм. Але, підприємства, які виплатили Павлюку гроші, відрізняються тільки назвою – ці фірми мають однакові юридичні адреси і одних власників.

    Також у розділі «доходи» нардеп вказав зарплату у військовій прокуратурі в розмірі 297 756 грн, зарплату депутата в розмірі 162 056 грн, виплати від партії «Слуга народу» для оплати навчання (32 555 гривень) і 56 грн бонусів від Приватбанку.

    Варто відзначити, що це не перший раз, коли українським нардепам так щастить.

    Нагадаємо, що у VIII скликанні Верховної Ради був не менш щасливий народний обранець. Йдеться про лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який в жовтні 2017 року задекларував виграші відразу в трьох лотереях. В цілому політик «виграв» без малого 600 тисяч гривень.

    Правда сам Ляшко швидко пояснив, звідки у нього такі чималі виграші. За словами нардепа, він довгий час робить ставки на футбольні матчі. «Ставив на «Шахтар», за який вболіваю, ставив на «Ліверпуль». Виграв, заплатив податки. Так я і раніше заробляв гроші», - заявив тоді Ляшко.

     

     

    Теги: депутат гроші декларація гральний бізнес лотерея партія Слуга народу азартні ігри
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