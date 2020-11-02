В Україні може подорожчати популярний продукт

Експерти не виключають штучний дефіцит соняшникової олії

В Україні можливе підвищення цін на соняшникову олію через те, що великий обсяг продукції йде на експорт.

Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» технолог з переробки та випуску олійно-жирової продукції Сергій Дмитрук.

«Щодо ціни на соняшникову олію, є державний регулятор, який регулює кількість експорту за кордон. Все залежатиме від того, скільки соняшникової олії залишиться для власного споживача після того, як її вивезуть на експорт. Якщо створиться штучний дефіцит, то звісно може бути подорожчання соняшникової олії. Але це треба дивитися, яку регуляцію проводитиме наш уряд. Подорожчання дуже можливе», – сказав він.

На запитання, чи можна, щоб зекономити, закупляти олію для зберігання вдома, експерт відповів:

«Можна. Але закупляти треба не на базарах, а в торговельних точках від великих виробників і в заводському пакуванні. Тому що коли на заводі пакують соняшникову олію, то туди додають інертний газ, який створює подушку над олією і не дає їй контактувати з повітрям й окислюватися. Плюс цю олію треба ставити в прохолодне темне місце, щоб не було прямого доступу сонячного світла. Тоді така олія може спокійно зберігатися до двох років»

Він додав, що брати на тривалий термін краще в дрібнішій тарі:

«Якщо будете переливати олію з великої тари, то там будуть виникати процеси окислення. Всі виробники пишуть: після відкриття тари споживати не більше 30 днів».

До слова, в Україні подорожчає цукор.