В Україні подорожчає цукор



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Через посуху врожайність сировини очікується нижче, ні ж минулого року, що позначиться на обсягах виробництва

Виробництво цукру цього маркетингового року становитиме орієнтовно 1,25 мільйона тонн, що на 20% менше, ніж у попередньому сезоні

В Україні в поточному сезоні (вересень 2020 – серпень 2021) на 20% знизиться виробництво цукру, що стане причиною його здорожчання. Про це йдеться у прогнозі експертів Економічного дискусійного клубу, пише agronews.ua.

Згідно з повідомленням, площі збирання цукрових буряків в поточному сезоні складають 216,3 тисячі га, що практично відповідає рівню минулого року, але через посуху врожайність сировини очікується нижче, що позначиться на обсягах виробництва.

«Виробництво цукру у 2020/2021 маркетинговому році становитиме орієнтовно 1,25 мільйона тонн, або на 20% менше, ніж у попередньому сезоні. Враховуючи очікуване зменшення наповнюваності внутрішнього ринку, а також збільшення витрат на виробництво буряків і цукру, зростання цін на нього є невідворотним, що споживачі вже встигли помітити в жовтні на цінниках в торгових мережах», – йдеться в повідомленні.

Разом з тим виробленого обсягу цукру буде цілком достатньо для покриття внутрішнього попиту.

За розрахунками аналітиків, з урахуванням залишків цукру з попереднього сезону (370 тисяч тонн), загальна пропозиція цукру без урахування імпорту в нинішньому сезоні оцінюється в 1,6 мільйона тонн.

Як повідомлялося в середині червня цього року, у світі вперше за 40 років впав попит на цукор.

Також нагадаємо, експерти прогнозували скорочення виробництва цукру в Україні.