  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні подорожчає цукор

    • Розсилка
    Через посуху врожайність сировини очікується нижче, ні ж минулого року, що позначиться на обсягах виробництва - В Україні подорожчає цукор
    Через посуху врожайність сировини очікується нижче, ні ж минулого року, що позначиться на обсягах виробництва

    Виробництво цукру цього маркетингового року становитиме орієнтовно 1,25 мільйона тонн, що на 20% менше, ніж у попередньому сезоні

    В Україні в поточному сезоні (вересень 2020 – серпень 2021) на 20% знизиться виробництво цукру, що стане причиною його здорожчання. Про це йдеться у прогнозі експертів Економічного дискусійного клубу, пише  agronews.ua.

    Згідно з повідомленням, площі збирання цукрових буряків в поточному сезоні складають 216,3 тисячі га, що практично відповідає рівню минулого року, але через посуху врожайність сировини очікується нижче, що позначиться на обсягах виробництва.

    «Виробництво цукру у 2020/2021 маркетинговому році становитиме орієнтовно 1,25 мільйона тонн, або на 20% менше, ніж у попередньому сезоні. Враховуючи очікуване зменшення наповнюваності внутрішнього ринку, а також збільшення витрат на виробництво буряків і цукру, зростання цін на нього є невідворотним, що споживачі вже встигли помітити в жовтні на цінниках в торгових мережах», – йдеться в повідомленні.

    Разом з тим виробленого обсягу цукру буде цілком достатньо для покриття внутрішнього попиту.

    За розрахунками аналітиків, з урахуванням залишків цукру з попереднього сезону (370 тисяч тонн), загальна пропозиція цукру без урахування імпорту в нинішньому сезоні оцінюється в 1,6 мільйона тонн.

    Як повідомлялося в середині червня цього року, у світі вперше за 40 років впав попит на цукор.

    Також нагадаємо, експерти прогнозували скорочення виробництва цукру в Україні.

    продукти аграрії урожай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies