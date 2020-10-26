В Україні подешевшала картопля



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Експерти пов’язують зниження ціни на українську картоплю з врожаєм та сприятливою погодою для її транспортування та первинного сортування й зберігання

Середньозважена ціна картоплі (стандарт) – 5,9 грн/кг

В Україні гуртові ціни на картоплю на найбільшому ринку «Шувар» на ранок понеділка 26 жовтня 2020 року впали майже на 10%. Про це в огляді цін на традиційні овочі повідомляє agronews.ua.

Так, наразі найдорожча картопля вітчизняного виробництва на гурті коштує у середньому 6 грн/кг: найдешевша – 5,8 грн/кг, середньозважена ціна картоплі (стандарт) – 5,9 грн/кг.

Експерти пов’язують зниження ціни на українську картоплю з врожаєм та сприятливою погодою для її транспортування та первинного сортування й зберігання.

А от ціна на інший традиційний овоч – капусту, навпаки, зросла. Наразі білоголова капуста вітчизняного виробництва на гурті коштує 3,2 – 4 грн/кг, що майже на 3% відсотки вище попередніх цінових рівнів.

Морква (стандарт) впала у ціні майже на третину й наразі коштує на гурті 4 – 6 грн/кг.

«Вкрай невисокі темпи збуту, а також сезонне збільшення поставок моркви з господарств, стали основними причинами негативних цінових коригувань на дані коренеплоди», – повідомили учасники ринку.

Також на 11% впала ціна на буряк вітчизняного виробництва. Наразі на гурті його продають за ціною 4 грн/кг.

Як повідомлялося у середині жовтня, картоплі та інших овочів цьогоріч в Україні буде менше.

Також 23 жовтня повідомлялося, що в Україні зібрано майже 65 млн тонн основних культур.