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    В Україні подешевшала картопля

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    Експерти пов&rsquo;язують зниження ціни на українську картоплю з врожаєм та сприятливою погодою для її транспортування та первинного сортування й зберігання - В Україні подешевшала картопля
    Експерти пов’язують зниження ціни на українську картоплю з врожаєм та сприятливою погодою для її транспортування та первинного сортування й зберігання

    Середньозважена ціна картоплі (стандарт) – 5,9 грн/кг

    В Україні гуртові ціни на картоплю на найбільшому ринку «Шувар» на ранок понеділка 26 жовтня 2020 року впали майже на 10%. Про це в огляді цін на традиційні овочі повідомляє agronews.ua.

    Так, наразі найдорожча картопля вітчизняного виробництва на гурті коштує у середньому 6 грн/кг: найдешевша – 5,8 грн/кг, середньозважена ціна картоплі (стандарт) – 5,9 грн/кг.

    Експерти пов’язують зниження ціни на українську картоплю з врожаєм та сприятливою погодою для її транспортування та первинного сортування й зберігання.

    А от ціна на інший традиційний овоч – капусту, навпаки, зросла. Наразі білоголова капуста вітчизняного виробництва на гурті коштує 3,2 – 4 грн/кг, що майже на 3% відсотки вище попередніх цінових рівнів.

    Морква (стандарт) впала у ціні майже на третину й наразі коштує на гурті 4 – 6 грн/кг.

    «Вкрай невисокі темпи збуту, а також сезонне збільшення поставок моркви з господарств, стали основними причинами негативних цінових коригувань на дані коренеплоди», – повідомили учасники ринку.

    Також на 11% впала ціна на буряк вітчизняного виробництва. Наразі на гурті його продають за ціною 4 грн/кг.

    Як повідомлялося у середині жовтня, картоплі та інших овочів цьогоріч в Україні буде менше.

    Також 23 жовтня повідомлялося, що в Україні зібрано майже 65 млн тонн основних культур.

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