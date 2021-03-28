Мінрегіон анонсував перевірку всіх українських АЗС

Україна щорічно втрачає мільярди через діяльність нелегальних АЗС, зазначив Чернишов

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства розвитку громад і територій України.

Олексій Чернишов зустрівся з керівництвом «Нафтогазової асоціації України» та з представниками мереж автозаправних станцій.

На зустрічі обговорили результати відпрацювання проблеми незаконної торгівлі пальним та детінізацію ринку нафтопродуктів.

«В результаті спільної роботи має бути припинена діяльність усіх нелегальних автозаправних станцій. Триває робота з виявлення незаконного обігу пального. Всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку», – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Представники Асоціації зауважили, що виступають за чесну конкуренцію в межах правового поля. У кожній з областей нині працюють міжвідомчі групи, робота яких спрямована на припинення нелегального обігу пального.

«Наші стратегічні завдання – закрити тіньовий ринок пального, підтримати повну і прозору фіскалізацію, а також створити умови для прогнозування цін на пальне», – додав міністр.

До слова, у п'ятницю, 26 березня, співробітники Головного управління Державної фіскальної служби в Кіровоградській області в рамках операції «Акциз 2021» виявили понад 1100 тонн паливно-мастильних матеріалів на одній із нафтобаз області без відповідних дозвільних документів.