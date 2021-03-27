Ціни на газ у квітні для населення трохи зросли. Список пропозицій постачальників

Постачальники оприлюднили ринкові ціни на квітень 2021 року

З 1 квітня ціни на блакитне паливо знову формує ринок. Найбільше газ подорожчав у ТОВ «Азовгаз» (Дніпропетрвоська обл) - до 8,85 грн за кубометр (з ПДВ і без вартості послуги за розподіл), тобто кубометр газу подорожчав на 1,86 грн. Трохи меншу ціну пропонують ще 2 компанії: ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» – 8,3 грн; ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» –- 8,27 грн за кубометр (з ПДВ і без вартості послуги за розподіл).

Проте у більшості постачальників газу цінові пропозиції на квітень не суттєво змінилися порівняно з березнем – на вечір 26 березня запропоновані постачальниками ціни коливаються в межах 6,75 – 8,85 грн/куб. м (з ПДВ і без вартості послуги за розподіл, тобто доставки). Цінові пропозиції більшості облгаззбутів на квітень майже не відрізняються від березневих – 6,99 грн/куб.м.

Загалом в Україні 12,5 млн побутових споживачів газу. 70% з них обслуговують облгаззбути (Регіональною газовою компанією Дмитра Фірташа) – це понад 9 млн домогосподарств.

Найкращу пропозицію на квітень – 6,75 грн/куб. м – підготувала компанія «ERU Трейдінг». Це стільки ж, як було у лютому.

Трохи вищу ціну пропонує Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» - компанія на квітень зберегла для своїх побутових клієнтів тариф на газ у розміні 6,86 грн/куб. м (із ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Постачальник останньої надії – ГП «Нафтогаз України» в квітні продаватиме газ по 6, 99 грн за кубометр (у березні теж 6,99 грн).

Проте на вечір 26 березня, всупереч законодавчим нормам, не всі компанії оприлюднили свої цінові пропозиції.

Тарифи постачальників природнього газу для побутових споживачів

Після запуску з 1 серпня 2020 року роздрібного ринку газу ціни визначає сам постачальник. Сьогодні в Україні нараховується понад 50 постачальників і домогосподарства можуть укласти договір із будь-яким із них.

До речі, ціни на газ на європейських хабах в березні значно підскочили вгору, але в останній тиждень почали падати – 26 березня на хабі TTF газ продавали по 9,137 грн за куб. На Українській енергетичній біржі ціна газу – 7,7 грн за куб, тобто на ринку ціна вища, ніж запропоновані постачальниками ціни населенню. З власних джерел «Главкому» відомо, що представники уряду змусили постачальників запропонувати населенню ціни нижчі ринкових.

Приведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України з ПДВ

Приведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України без ПДВ

Доцільно нагадати, що ціна на газ з 1 квітня знову формується на ринкових засадах, адже постановою Кабінету Міністрів від 18 січня 2021 р. № 25 із 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року гранична ціна на газ регулюється урядом і не повинна перевищувати 6,99 грн/куб. м (із ПДВ, без вартості розподілу).

Постанова була ухвалена після того, як з 1 січня 2021 року газопостачальні компанії України різко підняли ціну на газ для населення – ціна стрибнула до 10-11 грн за кубометр. Тому українці повстали проти ринкових цін.

Отже, дія фіксованого тарифу на газ по 6,99 гривні закінчується в березні. Уже в квітні українцям обіцяють представити річний тариф на газ, який буде незмінним протягом року – з 1 травня поточного року по 30 квітня наступного року).

Наталка Прудка, для «Главкома»