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    На Полтавщині поліція розшукує озброєного небезпечного злочинця (відео)

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    На Полтавщині поліція розшукує озброєного небезпечного злочинця (відео)

    Після розбійного нападу чоловік залишив АЗС та зник у невідомому напрямку

    У місті Карлівка Полтавської області 27 березня, близько 04:40, на автозаправній станції BVS невідомий чоловік в балаклаві проник до торгового залу магазину АЗС та погрожуючи застосуванням предмету, зовні схожого на пістолет, заволодів грошовими коштами, що знаходились у касі.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавської області.

    Після розбійного нападу чоловік залишив АЗС та зник у невідомому напрямку.

    Прикмети злочинця: зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, одягнутий в темний одяг.

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    «Закликаємо очевидців події, а також водіїв транспортних засобів, які 27-го березня проїжджали повз автозаправну станцію BVS у місті Карлівка в період часу з 4-ї до 5-ї годин ранку з увімкненими відеореєстраторами та зафіксували інформацію, яка може допомогти у розкритті злочину, повідомити її до поліції у будь-який зручний для вас спосіб або за телефонами: (099) 502-02-90, (05346) 2-20-00 або 102», - йдеться в повідомленні.

    За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця перебування та затримання небезпечного злочинця.

    Теги: АЗС Полтавщина поліція чоловік
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