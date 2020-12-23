В Україні подорожчає проїзд у маршрутках та автобусах: де та на скільки

У Києві на коротких маршрутах ціни вже виросли, наступне подорожчання можливе вже у лютому

Перевізники скаржаться, що фактично втратили половину прибутку

В Україні проїзд у міських маршрутках та автобусах знову буде дорожчати. Про це вже заявили перевізники з кількох міст України.

Як йдеться у сюжеті ТСН, підвищення проїзду стосується громадського транспорту не лише в столиці, а й у всій Україні. Якщо взяти інформацію Держстату, то за 10 місяців цього року загальний пасажиропотік впав на половину.

«Ну і перевізники фактично втратили половину прибутку. Кажуть сподівалися на підтримку від держави, так як підприємцям виділили гроші. Але перевізники не отримали нічого. Тому компенсувати збитки можуть тільки за рахунок підвищення ціни на проїзд», – зазначає видання.

«Пасажиропотік просів, посилилися умови роботи. Тільки сидячі місця. І все одно перевізники возять. Різні компанії по різному піднімуть, в залежності від маршруту, в залежності від загрузки», – розповідає експерт з питань транспорту В'ячеслав Коновалов.

Так ось у Києві на коротких маршрутах ціни вже виросли. Де було 5 – стало 6 гривень. Інші зрівняли до 8. На цьому не закінчиться.

Перевізники зараз обговорюють, щоб після локдауну ціну на маршрутку в Києві підняти до 10-12 гривень. За прогнозами експертів це буде в лютому-березні. А щоб люди не пересіли з маршруток на метро, тролейбуси, трамваї і великі міські автобуси, у Києві перевізники зараз оптимізують маршрути.

Наприклад, 511 маршрутка об’єднала два попередні маршрути і тепер з’єднує метро Позняки і фактично крайню точку Троєщини. Довжина маршруту понад 20 км. І це за 8 гривень і без пересадок.

Неминучим є підвищення вартості проїзду у міському транспорті і в Хмельницькому. Де, до речі, зараз ціни одні з найнижчих в Україні. Зараз проїзд у міському тролейбусі коштує 3 з половиною гривні, в міському автобусі вдень – 5 гривень, після 20:00 – 6 гривень. Коли і наскільки міська влада хоче підняти ціни на проїзд – відповідь дав заступник міського голови. Також додав, якщо ціни не підняти - перевізники не виживуть:

«Це є їхньою умовою виживання на ринку. Наразі вони будуть розрахунки і 9,10 грн. Звичайно міська рада не буде розгрядати аж таке сильне здорожчання і ми розглядаємо всі розрахунки. і будемо приймати рішення щодо збільшення вартості проїзду проїзду в пасажирському транспорті в лютому місяці», – каже заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук.

Також відомо, що проїзд подорожчає і в Житомирі. Міськрада планує підняти ціни на одну гривню.

Маршрутка зараз коштує, як в Києві, 8 грн, буде 9, а електротранспорт буде 7. Це точно буде вже з нового року. Точну дату має озвучити міська рада Житомира.

До слова, в Одесі водій маршрутки напав на пасажира, який розрахувався монетами.