В Одесі водій маршрутки напав на пасажира, який розрахувався монетами

Водій напав на пасажира зі спини

Водій розсік чоловіку перенісся і порвав одяг

В Одесі водій маршрутки напав на пасажира, який розрахувався за проїзд дрібними монетами

Про повідомили в міськраді.

Зазначається, що одесит звернувся до мерії і повідомив, що сьогодні, 15 грудня, близько 7:30 водій 214 маршрутки на вулиці Декабристів за оплату проїзду копійками напав на нього зі спини.

Він зауважив, що водій розсік йому перенісся і порвав одяг.

Відтак, тепер в інциденті буде розбиратися Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.

Питання планують вирішити до 14 січня 2021 року.

Нагадаємо, у Києві невідомий намагався перешкодити зйомкам сюжету про ожеледицю на столичних вулицях, проте послизнувся і впав.