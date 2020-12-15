  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі водій маршрутки напав на пасажира, який розрахувався монетами

    • Розсилка
    Водій напав на пасажира зі спини - В Одесі водій маршрутки напав на пасажира, який розрахувався монетами
    Водій напав на пасажира зі спини

    Водій розсік чоловіку перенісся і порвав одяг

    В Одесі водій маршрутки напав на пасажира, який розрахувався за проїзд дрібними монетами

    Про повідомили в міськраді.

    Зазначається, що одесит звернувся до мерії і повідомив,  що сьогодні, 15 грудня, близько 7:30 водій 214 маршрутки на вулиці Декабристів за оплату проїзду копійками напав на нього зі спини.

    screenshot_32_01

    Він зауважив, що водій розсік йому перенісся і порвав одяг.

    Відтак, тепер в інциденті буде розбиратися Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.

    Питання планують вирішити до 14 січня 2021 року.

    Нагадаємо, у Києві невідомий намагався перешкодити зйомкам сюжету про ожеледицю на столичних вулицях, проте послизнувся і впав.

    Теги: Одеса бійка водій напад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies