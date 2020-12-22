Київрада дала столичним транспортникам понад 400 млн грн

Кошти підуть на потреби «Київпастрансу» та «Київського метрополітену»

Київська міська рада перерозподілила видатки загального фонду бюджету міста на 2020 рік та спрямувала 402 млн грн Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на підтримку транспортних підприємств міста – «Київпастрансу» та «Київського метрополітену». За таке рішення проголосували 114 депутатів.

Так, 5,9 млн гривень спрямують на потреби «Київпастрансу», 396,1 млн гривень – «Київського метрополітену».

Кошти були залучені у зв'язку з економією видатків, пов'язаних з компенсацією за пільговий проїзд окремих категорій громадян за міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам».

«Комунальні транспортні підприємства міста отримали значні збитки, адже з 17 березня по 25 травня цього року у зв'язку з пандемією коронавірусу столичний метрополітен не перевозив пасажирів взагалі. Але в той же час підтримував свою інфраструктуру. «Київпастранс» увесь цей час працював, але, звісно, що перевезення були збитковими. Тому сьогоднішнє рішення - дуже важливе для підтримки транспортної галузі міста, – сказав мер Києва Віталій Кличко. – Ці кошти будуть спрямовані на відшкодування втрат доходів у зв'язку з припиненням регулярних перевезень. Головним чином, аби співробітники цих підприємств отримали зарплатню в повному обсязі. І щоб громадський транспорт Києва і далі працював без збоїв і перевозив пасажирів».

Нагадаємо, 22 грудня на позачерговому засіданні Київська міська рада спрямувала зекономлені 422 мільйони гривень бюджету 2020 року на лікування хворих на Covid-19 та ухвалила рішення про збільшення доплати до зарплатні медиків вторинної ланки медзакладів із січня 2021 року. Таке рішення підтримали 115 депутатів.