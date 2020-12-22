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    Скільки коштів витратив Київ на дезінфікуючі засоби для освітніх закладів

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    Столичні заклади освіти постійно забезпечуються масками, термометрами та засобами для дезінфекції - Скільки коштів витратив Київ на дезінфікуючі засоби для освітніх закладів
    Столичні заклади освіти постійно забезпечуються масками, термометрами та засобами для дезінфекції
    Фото з відкритих джерел

    Пріоритетом київської влади є збереження здоров’я всіх учасників освітнього процесу

    У Києві цього року закуплено дезінфікуючих засобів для шкіл, садочків, закладів позашкілля та професійно-технічної освіти майже на 87 мільйонів гривень. Про це повідомив виконуючий обов’язки першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

    «У Києві на ці потреби ще в травні 2020 року було виділено понад 48 мільйонів гривень зі спеціального фонду. Окрім того, наприкінці жовтня держава надала столиці додаткові 38,6 млн гривень на засоби дезінфекції та індивідуального захисту», – зазначив він.

    Таким чином, за його словами, столичні заклади освіти постійно забезпечуються масками, термометрами та засобами для дезінфекції у достатній кількості. Проте ці засоби є витратними та потребують постійного поповнення.

    «До процесу забезпечення шкіл долучився й соціально-відповідальний бізнес – Благодійний фонд «Спанбонд». У грудні цього року він передав партію дезінфікуючих гелів-санітайзерів для закладів освіти столиці», – розповів Мондриївський.

    Він наголосив, що наразі пріоритетом київської влади є збереження здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

    Нагадаємо, 22 грудня на позачерговому засіданні Київська міська рада спрямувала зекономлені 422 мільйони гривень бюджету 2020 року на лікування хворих на Covid-19 та ухвалила рішення про збільшення доплати до зарплатні медиків вторинної ланки медзакладів із січня 2021 року. Таке рішення підтримали 115 депутатів.

    Теги: Київ освіта школа КМДА дитячий садок коронавірус дезінфекція
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