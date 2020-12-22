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    ДТП на столичному Подолі: одна з автівок перекинулась (відео)

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    ДТП сталася на перехресті - ДТП на столичному Подолі: одна з автівок перекинулась (відео)
    ДТП сталася на перехресті
    Фото: скріншот відео

    У ДТП обійшлося без потерпілих

    Сьогодні, 22 грудня, на вулиці Межигірській на столичному Подолі сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням автомобіля.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Аварія трапилася поблизу зі станцією метро «Тараса Шевченка». Внаслідок зіткнення автомобілів Toyota та Mini остання опинилася на даху.

    У ДТП обійшлося без травмованих.

    На місці працюють патрульні. Правоохоронці будуть встановлювати всі обставини ДТП.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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