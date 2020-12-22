ДТП на столичному Подолі: одна з автівок перекинулась (відео)

У ДТП обійшлося без потерпілих

Сьогодні, 22 грудня, на вулиці Межигірській на столичному Подолі сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням автомобіля.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Аварія трапилася поблизу зі станцією метро «Тараса Шевченка». Внаслідок зіткнення автомобілів Toyota та Mini остання опинилася на даху.

У ДТП обійшлося без травмованих.

На місці працюють патрульні. Правоохоронці будуть встановлювати всі обставини ДТП.