В Україні за місяць подорожчали молоко, сир та овочі



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У січні 2019 року вартість молока зросла на 1,6%, сиру - на 1,3%, масла - на 1,1%

За місяць в Україні подешевшали лише яйця - на 0,5%

За місяць в Україні подорожчала більшість соціальних продуктів харчування. Про це свідчать дані Держстатистики.

Так, у січні 2019 року, у порівнянні із груднем 2018 року, досить відчутно подорожчали овочі - на 16,6%. Також, зросла вартість молока - на 1,6%, сиру - на 1,3%, масла - на 1,1%.

Крім того, зросли в ціні макаронні вироби - на 0,6%, хліб - на 0,9%, олія соняшникова - на 0,4%. При цьому, за місяць в Україні подешевшали лише яйця - на 0,5%.

Загалом, за місяць продукти харчування і безалкогольні напої зросли в ціні на 2,1%, за рік - на 7,9%.

Раніше Держстат оприлюднив дані,як в Україні зростали ціни минулого місяця. Як свідчать дані статистичного відомства, у січні 2019 року порівняно із січнем минулого року інфляція становила 9,2%.

«В січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 16,6%) подорожчали овочі. На 4,7–0,9% зросли ціни на фрукти, молоко та молочні продукти, продукти переробки зернових, масло, хліб. Водночас на 0,5–0,1% подешевшали яйця, свинина, рис», - йдеться у повідомленні.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, у тому числі тютюнові вироби – на 2%, алкогольні напої – на 0,5%. Одяг і взуття подешевшали на 4,6%, зокрема, взуття – на 4,8%, одяг – на 4,5%.