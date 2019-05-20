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    Економіка та фінанси

    По Україні закривають відділення Пенсійного фонду

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    По Україні закривають відділення Пенсійного фонду

    У Пенсійного фонду залишаться головні управління на рівні областей, - голова Пенсійного фонду

    В Україні закриють 545 з 600 пенсійних відділень. Структури залишаться тільки у Луганській та Донецькій обл. Про це повідомив голова Пенсійного фонду Євген Капінус, інформує ubr.ua.

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    «Це означає, що у Пенсійного фонду залишаться головні управління на рівні областей. Вони займатимуться всім спектром питань, які будуть на порядку денному Пенсійного фонду», - пояснив Капінус.

    За словами аналітика Тараса Галайди, українці звертаються до пенсійних відділень за роз'ясненнями нововведень. Тепер такої можливості вони не матимуть.

    Нагадаємо, у 2017-му до Пенсійного фонду надійшло 482 250 звернень громадян. Це на 14% більше, ніж було у 2016-му. Торік громадяни подали до Пенсійного фонду 532 330 звернень. Центральний апарат розглянув тільки 29 970 звернень. Інші 502 360 обробили територіальні органи ПФУ.

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