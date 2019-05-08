МЗС просить розширити санкції проти РФ за видачу паспортів жителям ОРДЛО



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Очільник МЗС Павло Клімкін Фото: rbc.ua

Клімкін направив лист зарубіжним партнерам України з проханням розширити санкції відносно Російської Федерації

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив лист зарубіжним партнерам України з проханням розширити санкції відносно Російської Федерації через видачу російських паспортів жителям Донбасу. Про це під час брифінгу заявила спікер МЗС Катерина Зеленко, передає РБК-Україна.

«Я принесла документ. Це лист міністра закордонних справ Павло Клімкін керівникам зовнішньополітичних відомств країн ЄС, НАТО, групи семи та інших країн партнерів», - заявила Зеленко.

Спікер зазначила, що в документі йдеться про викладення української позиції щодо незаконної паспортизації на окупованих територіях.

«Ключовий момент у тому, що саме цим листом Україна офіційно закликає партнерів до розширенням санкційного треку міжнародного протидії агресії РФ, за рахунок включення в нього «паспортного кейса», - заявила Зеленко.

Так, Україна потребує розширення економічних і персональних санкцій щодо РФ.

«Ми розраховуємо на чітку і послідовну підтримку міжнародного співтовариства, на невизнання тих паспорта, які видаватимуться громадянам України в порушення норм міжнародного права і українського законодавства. Ми будемо вимагати, щоб були розширені економічні і персональні санкції у відповідь на незаконні дії Кремля», - додала вона.

Раніше повідомлялось, що президент РФ Володимир Путін припустив, що пенсіонери на окупованому Донбасі після отримання паспорта РФ зможуть отримувати російську і українську пенсію.

Крім того, уряд України прийняв рішення про визнання недійсними паспортів, які будуть видані органами Російської Федерації після 28 квітня 2019 року. Також уряд планує підготувати перелік посадових осіб Російської Федерації, які причетні до організації та реалізації спрощеної процедури видачі російських паспортів на непідконтрольній території Донбасу, до яких має бути застосовано персональні санкції.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН збирався і висловив стурбованість і засудження.

Після цього, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.