Пенсійний фонд почав перераховувати гроші на пенсії та монетизовані субсидії



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З 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима

Вже перераховані перші 1,5 млрд грн на пенсії і 122,2 млн грн на монетизовані субсидії - ПФУ

Пенсійний фонд України 2 травня розпочав фінансування пенсій за травень і житлових субсидій за квітень. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

За даними фонду, вже перераховані перші 1,5 млрд грн на пенсії і 122,2 млн грн на монетизовані субсидії.

Як повідомлялося, Пенсійний фонд України 25 квітня завершив фінансування пенсій за квітень і житлових субсидій за березень 2019 року. За даними відомства, на пенсії за квітень направлено 36,43 млрд грн, на житлові субсидії за березень - 4,37 млрд грн.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Монетизовані субсидії пенсіонерам виплачують разом з пенсією через банк або «Укрпошту». Решта отримують субсидії через «Ощадбанк».

Варто зазначити, що доходи Пенсійного фонду України в I кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 24,3% - до 104,4 млрд грн. Власні доходи ПФУ за цей період становили 54,3 млрд грн, надходження з державного бюджету - 49,8 млрд грн.