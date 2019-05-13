У Вінниці починають приймати документи на оформлення літньої субсидії



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13 травня у Вінниці розпочинається прийом документів для призначення житлової субсидії на неопалювальний період.

Вінничанам, які отримували цю державну допомогу протягом опалювального сезону і у них не відбулось ніяких майнових змін, перерахунок буде здійснено автоматично.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької міськради.

Готівкову субсидію буде призначено тим сім’ям, в яких немає заборгованості за житлово-комунальні послуги. Пенсіонери отримуватимуть допомогу готівкою через управління Пенсійного фонду України м. Вінниці або виплатні об’єкти АТ «Укрпошта»; особам працездатного віку, які не одержують пенсії, – через АТ «Ощадбанк». Домогосподарства, які отримували субсидію «живими» коштами і матимуть борги за комунальні послуги, будуть переведені на безготівкову монетизацію.

«Житлову субсидію на неопалювальний період розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року», - зазначила директор департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова.

Для оформлення субсидії до управлінь соціального захисту населення вінничани мають звернуть, якщо

вони орендують житло;

є внутрішньо переміщеними особами;

у їхніх домогосподарствах субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а на фактично проживаючих в помешканні осіб;

у домогосподарствах є непрацюючі мешканці працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної зарплати;

у домогосподарствах відбулися зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні осіб;

у домогосподарствах наявна заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Для призначення житлової субсидії на наступний період з документами для формування заяви та декларації про доходи потрібно звернутись до структурних підрозділів соціального захисту населення: до управління соціального захисту населення (Правобережне) просп. Космонавтів,30 (2 поверх) або управління соціального захисту населення (Лівобережне) вул. Брацлавська,85.

Додатково департамент соціальної політики міської ради повідомляє, що відповідно до внесених змін, які вступають в силу з 1 травня 2019 року, соціальні нормативи, в межах яких держава надає громадянам субсидії на холодну воду та водопостачання змінені, а саме, для користування послугами з централізованого постачання холодної води становить 2 куб. метра на одну особу на місяць за наявності централізованого постачання гарячої води та 3,6 куб. метри на одну особу на місяць за відсутності централізованого постачання гарячої води.