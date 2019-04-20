  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    В Україні запаси газу в ПСГ перевищили дев'ять млрд кубометрів

    • Розсилка
    В Україну за добу надійшло 30,644 млн кубів газу зі Словаччини, Угорщини та Польщі&nbsp; - В Україні запаси газу в ПСГ перевищили дев'ять млрд кубометрів
    В Україну за добу надійшло 30,644 млн кубів газу зі Словаччини, Угорщини та Польщі 

    Минулої доби в ПСГ України було закачано 15,52 млн кубів газу

    В Україні обсяг газу в підземних сховищах перевищив 9 млрд куб. м. Про це свідчать оперативні дані «Укртрансгазу».

    Читайте також

    Як зазначається, минулої доби в ПСГ України було закачано 15,52 млн кубів газу. При цьому було відібрано лише 10 тисяч кубів.

    Також в «Укртрансгазі» інформують, що в Україну за добу надійшло 30,644 млн кубів газу: зі Словаччини - 10,421 млн куб. м, з Угорщини - 15,605 млн куб. м, з Польщі - 4,618 млн куб. м. При цьому власний видобуток газу за добу склав 57,416 млн куб. м газу.

    Нагадаємо, 10 квітня Україна припинила відбір газу з підземних сховищ. А за кілька днів до цього відновила закачування газу в ПСГ, на той момент у них містилося 8,745 млрд куб. м.

    Як відомо, Україна почала минулий опалювальний сезон з найбільшими за п'ять років запасами газу у сховищах - близько 17,2 млрд кубометрів.

    Читайте також
    газ опалювальний сезон Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ