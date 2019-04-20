В Україні запаси газу в ПСГ перевищили дев'ять млрд кубометрів



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В Україну за добу надійшло 30,644 млн кубів газу зі Словаччини, Угорщини та Польщі

Минулої доби в ПСГ України було закачано 15,52 млн кубів газу

В Україні обсяг газу в підземних сховищах перевищив 9 млрд куб. м. Про це свідчать оперативні дані «Укртрансгазу».

Як зазначається, минулої доби в ПСГ України було закачано 15,52 млн кубів газу. При цьому було відібрано лише 10 тисяч кубів.

Також в «Укртрансгазі» інформують, що в Україну за добу надійшло 30,644 млн кубів газу: зі Словаччини - 10,421 млн куб. м, з Угорщини - 15,605 млн куб. м, з Польщі - 4,618 млн куб. м. При цьому власний видобуток газу за добу склав 57,416 млн куб. м газу.

Нагадаємо, 10 квітня Україна припинила відбір газу з підземних сховищ. А за кілька днів до цього відновила закачування газу в ПСГ, на той момент у них містилося 8,745 млрд куб. м.

Як відомо, Україна почала минулий опалювальний сезон з найбільшими за п'ять років запасами газу у сховищах - близько 17,2 млрд кубометрів.