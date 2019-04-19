«Сумигаз Збут»: Підвищена банківська комісія не передбачена у затвердженій урядом ціні газу



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Наразі 4% від субсидій клієнтів «Сумигаз Збуту» залишають на рахунках «Ощадбанку»

Компанія «Сумигаз Збут» заявила, що отримавши монополію на перерахунок субсидій, «Ощадбанк» встановив максимальний розмір комісії, яку мають сплачувати постачальники комунальних послуг. Проте, як підкреслюють у компанії, такі видатки не передбачені урядом в ціні газу для населення.

Наразі 4% від субсидій клієнтів «Сумигаз Збуту» залишають на рахунках «Ощадбанку». Для подальшого перерахування цих коштів постачальнику газу банк наполягає на сплаті комісійної винагороди в максимальному розмірі - 0,7% від суми платежу. «Тобто, за кошти державної допомоги, які мають транзитом пройти на всіх учасників газового ринку, саме «Сумигаз Збут» має сплатити всю комісію. Але у кінцевій ціні газу Урядом кошти не закладені» - пояснює директорка ТОВ «Сумигаз Збут» Олена Руденко.

Це створює додаткове економічне навантаження на компанію, єдиним джерелом доходів якої є торгова націнка постачальника газу зі спеціальними обов’язками, її розмір обмежений Постановою КМУ від 19.10.2018 р. №867, складає лише 2,2% від кінцевої ціни та не є недостатнім для покриття поточних зобов’язань підприємства. Зокрема, по обслуговуванню споживачів, сплату податків, виплату заробітної плати та в якій не врахована комісійна винагорода «Ощадбанку» у максимальному розмірі від суми субсидій, перерахованих Товариству.

Тому ТОВ «Сумигаз збут» звернулось до уряду з вимогою вилучити з постанови Кабінету міністрів України №1176 від 27.12.2018 р. обов’язок виконавців комунальних послуг сплачувати АТ «Ощадбанк» комісійну винагороду як таку, що є необґрунтованою, надмірною та не забезпеченою джерелом покриття. До вирішення Кабінетом міністрів або «Ощадбанком» питання комісійної винагороди, «Сумигаз збут» не має змоги укласти з банком договір на переказ коштів субсидії на рахунок Товариства.

Новий порядок державного субсидіювання споживачів комунальних послуг передбачає, що бюджетні кошти повинні зараховуватися на облікові рахунки споживачів у «Ощадбанку». Далі банк має розрахуватися у безготівковій формі за субсидіанта з надавачами комунальних послуг, у тому числі за спожитий природний газ.