В Україні запроваджують миттєвий арешт рахунків боржників

За даними Мін'юсту, з системою автоматизованого арешту рахунків вже працюють 4 банки

Міністерство юстиції запроваджує систему автоматизованого арешту банківських рахунків боржників.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у ході Дев'ятого українського банківського форуму, повідомляє ЛІГА.net.

«Хочу закликати банківську спільноту приєднуватись до нашої системи автоматизованого арешту рахунків. Зараз ця система абсолютно добровільна», – зазначив міністр.

За його словами, якщо банк приєднується до цієї системи, то арешт рахунків у такій фінустанові відбуватиметься автоматично.

«Виконавець натисне кілька клавіш на своєму комп'ютері і рахунки вже будуть арештовані. Для банку, який приєднається до системи, спочатку це буде нібито мінусом, тому що його клієнти розумітимуть, що їх рахунки можуть бути арештовані миттєво. Але чим більше банків приєднається до системи, тим більше ймовірність, що ваші боржники, які винні вам кошти, не зможуть їх сховати», – пояснив міністр.

Він додав, що у разі, якщо всі банки (або їх більшість) приєднаються до системи, боржники не зможуть уникати виконання зобов'язань.

«Ця система зробить стягнення боргів у рази швидшим та ефективнішим. У тому числі, стягнення з державного сектору. Ми готові надати усю технічну підтримку», – підкреслив Малюська.

За даними Мін'юсту, з системою автоматизованого арешту рахунків вже працюють 4 банки (першим був ПриватБанк).

«Люди сплачують борги миттєво, система працює ідеально. Прохання до інших банків також долучатись до системи», – резюмував міністр.

Наразі банки блокують рахунки боржників лише після постанови суду або на вимогу виконавчої служби.